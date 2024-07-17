Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu: Büyük anlaşma yapıldı

5 farklı ülkede operasyonları olan turizm başta olmak üzere lojistik, imalat, yeme-içme ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Zeren Group, enerji sektöründe önemli bir adım attı. Akaryakıt sektörünün dev isimlerinden Türkiye Petrolleri, Zeren Group'a satıldı.

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SEKTÖRÜN EN GÜÇLÜ OYUNCUSU ZEREN GROUP BÜNYESİNE GEÇTİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından 1963 yılında temelleri atılan akaryakıt istasyonları, 2009 yılı itibari ile TP Petrol Dağıtım A.Ş. olarak faaliyette bulundu.

Turkuaz Petrol’ün 2016 yılının en büyük satın alımı ile özelleştirilen TP Petrol Dağıtım A.Ş, faaliyetlerini Türkiye Petrolleri markası ile sürdürdü. Hemen hemen 307.000 m3 depolama kapasitesine sahip olan, toplam 9 dolum tesisi ve 800’ü aşkın akaryakıt istasyonu bulunan TP Petrol Dağıtım A.Ş. akaryakıt sektörünün güçlü oyuncularından biridir.

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8 AYRI SEKTÖRDE 23 FARKLI MARKA

Zeren Group Onursal Başkan Rıdvan Zeren tarafından 1973 yılında yaşama geçti. Şirket, finansal danışmanlık ile başladığı serüvenini, uluslararası ticaret ile sürdürdü. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Zeren liderliğinde büyümeye devam eden Zeren Group; 4 kıtada, 8 ayrı sektörde, 23 marka ile faaliyetlerini sürdürüyor.

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Satışı gerçekleşen Türkiye Petrolleri, Rekabet Kurulu'nun onayı sonrası Zeren Group bünyesine geçecek.

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