Pegasus’tan dev bilet indirimi! 9 Euro’ya yurt dışı bilet alın

Pegasus'un yurt dışı biletleri 9 eurodan başlıyor ve Avrupa'nın birçok önemli destinasyonunu içeriyor. Kampanya kapsamında İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi popüler ülkelere seyahat edebilirsiniz. Seyahat severler bu fırsatı kullanarak ucuz ve eğlenceli bir Avrupa gezisi yapabilirler.

Pegasus'un özel kampanyasında satın alınan biletler, 1 Kasım 2024'ten 30 Mart 2025'e kadar geçerli olacak. Bu tarihler arasında yapılan seyahatlerde biletler 9 euro ve vergiler dahil olmak üzere indirimli fiyatlarla satın alınabilir. Pegasus'un resmî web sitesi ve yetkili satış noktaları, kampanya detayları ve katılacak hatlar hakkında bilgi sağlar.

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Seyahat masraflarını azaltmak isteyenler için Pegasus'un yeni kampanyası büyük bir fırsat sunuyor. Seyahat planlarını yapmak isteyenler için biletler 9 eurodan başlıyor. Bu kampanya, seyahatseverler için Avrupa'nın kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı sunar.

Pegasus Hava Yolları, bu yeni kampanyasıyla sektörde rekabeti artırırken, seyahatseverlere ekonomik bir seçenek sunuyor. 9 euro ve vergilerle başlayan bu indirimli biletlerle Avrupa'nın eğlenceli şehirlerine uçmak daha kolay olmamıştı.