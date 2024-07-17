Gram altın tarihi rekor kırdı: Altın fiyatları neden yükseliyor? Trump dönemiyle yeni ‘ticaret savaşları’ mı başlayacak?

Suikast girişiminin ardından Trump'ın 5 Kasım'da seçimi kazanma ihtimali güçlendi. Gram altın tarihi rekor kırarken, Altın fiyatları neden yükseliyor? Trump dönemiyle yeni ‘ticaret savaşları’ mı başlayacak?

FED’in faiz indirim zamanına odaklanan küresel piyasalar, suikast girişimi sonrası başkanlığı kazanacağına kesin gözüyle bakılan Donald Trump yönetimiyle ‘ticaret savaşları’nın tekrar başlayacağı ihtimaliyle yönünü arıyor. Güvenli liman altına talep artarken, dolar/TL’nin 33 TL’yi aşmasıyla gram altın 2.614 TL ile tarihî rekorunu kırdı.

3. DÜNYA SAVAŞI SÖYLEMLERİ ALTINA RAĞBETİ ARTIRABİLİR

Donald Trump’a suikast girişiminin kelebek etkisi ile bütün dünyayı etkileyebileceğini söyleyen ekonomist Muhammet Bayram, “Şu anda Amerika’daki savaş küreselciler ve ulusalcıların iç savaşı. Çatışma ve yeni bir savaş düzenine geçilmesi ile tüm dünya ekonomisinin etkilenebileceği aşikâr. Ama Türkiye’nin uygulamış olduğu politikanın çok etkileneceğini düşünmüyorum. Türkiye hâlâ cazip ve yatırımcılar için elverişli” dedi.

Yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelebileceğine dikkati çeken Bayram “Trump yeniden başkan olursa, daha önce uygulamış olduğu politikalar, Rusya ve Çin karşıtlığı burada öne çıkabilir. Bu da III. Dünya Savaşı söylemlerini tetikleyebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, III. Dünya Savaşı söylemlerini kullandı. Bu söylemler aslında boşa söylenmiş sözler değildi. Savaş çanlarının çalması altına olan talebi artırabilir” diye konuştu.

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BITCOİN ARTIŞI DEVAM EDEBİLİR

Kripto varlıklarda da artış olabileceğini söyleyen Bayram “Bitcoin artışı devam edebilir. Yatırımcıların çok dikkatli olması, kredili işlem yapmaması, borçlanarak yatırım yapmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Seçimin FED’in faiz adımını etkilemeyeceğini belirten Bayram “Haziran enflasyonu negatif çıkınca, eylül ayında faiz indirimi yapılması kesinleşti diyebiliriz” açıklaması yaptı.

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