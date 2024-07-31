Fed faiz kararı açıklandı mı? ABD Merkez Bankası ne karar verdi?

Piyasaların yakından takip ettiği Fed faiz kararı açıklandı. Beklentiler dahilinde gerçekleşen bir faiz politikası oluştu. Detaylarda toplantının ardından belli oldu.

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Fed faiz kararı açıklandı mı? ABD Merkez Bankası ne karar verdi?

Fed, beklendiği gibi politikayı sabit tuttu, ancak politika beyanı beklenenden daha şahindi. Bugünkü toplantıdan önce, piyasalar bankanın Eylül toplantısında faiz indirimi olasılığını %100 olarak fiyatlandırmıştı.

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FED, FAİZ KARARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ

Beklendiği gibi, ABD Federal Rezerv, gösterge federal fon faiz aralığını %5,25-%5,50'de değiştirmeden bıraktı. Belki biraz şaşırtıcı olsa da, Fed Eylül ayında faiz indiriminin garanti edildiğine dair çok az gösterge verdi.

Merkez bankası politika açıklamasında, "Enflasyon geçen yıl hafifledi, ancak biraz yüksek olmaya devam ediyor" dedi. Açıklamada, "Ekonomik görünüm belirsiz ve (FOMC) ikili yetkisinin her iki tarafına yönelik risklere dikkat ediyor" diye devam etti.

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Beklenenden daha şahin açıklamayı takip eden dakikalarda tahvil getirileri ve dolar biraz yükseldi, ancak her ikisi de gün için daha düşük kaldı. Bitcoin'in (BTC) fiyatı 66.550 dolara düştü, ancak son 24 saat içinde mütevazı bir şekilde yüksek kaldı. ABD hisseleri seans için keskin bir şekilde yüksek kaldı, Nasdaq %2,4 ve S&P 500 %1,6 arttı.

O zamanlar dörtnala artan enflasyonla uğraşan Fed'in tarihi daha sıkı politika çalışması, 2022'nin başlarında federal fon oranını 18 aydan kısa bir sürede %0'dan %5,25-5,50'ye çıkardı. Merkez bankası hafiflemek için temkinli davranırken, enflasyon inatla %2 hedefinin çok üzerinde kaldığı için oran bir yıldan fazla bir süredir bu seviyede kaldı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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