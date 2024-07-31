Mehmet Şimşek, 'vergi kaçırma cezalarını ağırlaştıracağız' demişti: Kuyumculara eş zamanlı denetim, stoklar tek tek sayılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Biz az kazanandan en az vergiyi almak için bir sistem kurgulayacağız ama çok kazananları uyarıyorum, vergi kaçırma, kayıt dışı çabalarının cezalarını ağırlaştıracağız, denetimleri sıklaştıracağız." sözlerinin ardından 9 Büyük şehirde 707 kuyumcu iş yerine eş zamanlı denetimler başlatıldı.

YAYINLAMA
Google News
Mehmet Şimşek, 'vergi kaçırma cezalarını ağırlaştıracağız' demişti: Kuyumculara eş zamanlı denetim, stoklar tek tek sayılacak

Bakan Şimşek'in "Biz az kazanandan en az vergiyi almak için bir sistem kurgulayacağız ama çok kazananları uyarıyorum, vergi kaçırma, kayıt dışı çabalarının cezalarını ağırlaştıracağız, denetimleri sıklaştıracağız." sözlerinin ardından Bakanlık ekipleri de harekete geçti.

9 BÜYÜKŞEHİRDE 707 KUYUMCUYA EŞ ZAMANLI DENETİM

Vergi Denetim Kurulu (VDK) ilk aşamada, Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira. Bunlar çok düşük rakamlar." dediği kuyumculuk sektörünü yakın takibe aldı.

VDK ve Risk Analiz Genel Müdürlüğünün kuyum sektörüne yönelik yürüttüğü detaylı risk analiz çalışması sonucunda tespit edilen mükelleflerin iş yerlerinde kapsamlı fiili sayım yapılması kararlaştırıldı.

Buna göre, vergi müfettişleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı personelinden oluşan yaklaşık 3 bin kişilik denetim ekibi eş zamanlı olarak kuyum sektöründe faaliyet gösteren 552 mükellefin 9 büyükşehirde bulunan 707 adresinde fiili sayım çalışması başlattı.

STOKLAR TEK TEK SAYILACAK

Saha denetimlerinde mükelleflerin mevcut stoklarının tek tek sayımı gerçekleştirilecek.

Sayım yanında işletmelerde faturasız altın ve değerli taşlar alım-satımı yapılıp yapılmadığı, ödemelerin ve tahsilatların firmaya ait olmayan banka hesapları üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, faturalarda ürünlere ait gerçek gram bilgilerine yer verilip verilmediği, mükelleflerin yetki belgesiz döviz alım-satımı yapıp yapmadığı da tespit edilecek. Ayrıca, iş yerlerinde başkalarına ait pos cihazlarının kullanılıp kullanılmadığı da kontrol edilecek.

Saha denetimlerinde riskli olduğu tespit edilen mükellefler, ayrıca vergi incelemesine alınacak.

Bakanlık, kuyumculuğun ardından diğer sektörlere yönelik inceleme ve saha denetimlerini plan dahilinde sürdürerek bu yıl denetimsiz hiçbir alan bırakmayacak.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fed faiz kararı açıklandı mı? ABD Merkez Bankası ne karar verdi?
Fed faiz kararı açıklandı mı? ABD Merkez Bankası ne karar verdi?
Dolar, EURO, Altın, borsa ve petrol fiyatları yükselişe geçti, İşte güncel son rakamlar
Dolar, EURO, Altın, borsa ve petrol fiyatları yükselişe geçti, İşte güncel son rakamlar
Yatırım kılavuzu: Kaçınılması gereken 7 yatırım hatası
Yatırım kılavuzu: Kaçınılması gereken 7 yatırım hatası
Konut satışlarına ibre tersine döndü! Dudak uçuklatan fiyatlar dip yaptı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe daire fiyatları
Konut satışlarına ibre tersine döndü! Dudak uçuklatan fiyatlar dip yaptı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe daire fiyatları
Son Haberler
Haniye’nin şehit edilmedisinden sonra ilk açıklama: Netanyahu ne söyledi?
Haniye’nin şehit edilmedisinden sonra ilk açıklama: Netanyahu ne söyledi?
Zehra Güneş sakat mı? Neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Zehra neden yok?
Zehra Güneş sakat mı? Neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Zehra neden yok?
Hamas’ın yeni lideri kim oldu? Yeni lider Halid Meşal kimdir?
Hamas’ın yeni lideri kim oldu? Yeni lider Halid Meşal kimdir?
YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak? 2024 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı gündemi ne olacak?
YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak? 2024 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı gündemi ne olacak?
30 Temmuz 2024 Salı anlık gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
30 Temmuz 2024 Salı anlık gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Akaryakıt fiyatları ne kadar? 30 Temmuz güncel Benzin, Motorin ( Mazot), LGP, Brent Petrol fiyatları
Akaryakıt fiyatları ne kadar? 30 Temmuz güncel Benzin, Motorin ( Mazot), LGP, Brent Petrol fiyatları
Çok Okunanlar
Dolar, EURO, Altın, borsa ve petrol fiyatları yükselişe geçti, İşte güncel son rakamlar
Dolar, EURO, Altın, borsa ve petrol fiyatları yükselişe geçti, İşte güncel son rakamlar
UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! O ülke peşimizi bırakmıyor aramızda çok az puan kaldı!
UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu! O ülke peşimizi bırakmıyor aramızda çok az puan kaldı!
Dünya basını Haniye süikastini manşetlerine böyle taşıdı: Bölgesel savaş ihtimalini daha da yakınlaştırdı
Dünya basını Haniye süikastini manşetlerine böyle taşıdı: Bölgesel savaş ihtimalini daha da yakınlaştırdı
ABD, Avrupa ve dünya devletlerinden Haniye açıklaması! İran'dan intikam yemini
ABD, Avrupa ve dünya devletlerinden Haniye açıklaması! İran'dan intikam yemini
Yatırımın 4 altın kuralı: Nasıl bir yatırım yolu izlemek gerekir?
Yatırımın 4 altın kuralı: Nasıl bir yatırım yolu izlemek gerekir?
Fed faiz kararı ne zaman? Powell, hangi gün açıklama yapacak?
Fed faiz kararı ne zaman? Powell, hangi gün açıklama yapacak?
Yorumlananlar