Yatırım kılavuzu: Kaçınılması gereken 7 yatırım hatası

Birçok yeni başlayan yatırımcı, herhangi bir finansal eğitim veya önceden araştırma yapmadan borsaya girme hatasını yapma eğilimindedir. Acemi yatırımcılar yüksek karlar ve hızlı bir şekilde bir gecede zengin olmayı hedefler.

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Yatırım kılavuzu: Kaçınılması gereken 7 yatırım hatası

Yatırım, zaman içinde değer kazanacakları amacıyla varlık veya menkul kıymet satın alma eylemidir, örneğin hisse senetleri, tahviller, gayrimenkuller veya emtialar - mevcut paranın büyümesi için işe para koyma kavramı.

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YATIRIM VE HİSSE SENEDİ TİCARETİ

Yollardan biri, zaman içinde yatırılan parayı artırmak için kısa vadeli olarak halka açık şirketlerin hisse senetlerini alıp satma süreci olan hisse senedi ticaretidir. Hisse senedi ticareti daha riskli bir strateji olarak düşünülürken, örneğin tahvillere yatırım yapmak daha güvenlidir.

Yeni başlayan bir yatırımcının deneyimsizlik nedeniyle hata yaptığını ve aynı zamanda aşırı güvendiğini görmek nadir değildir. Para zihniyeti her iki şekilde de büyüyecek ya da sadece işe yarayacağını umacak. En yaygın yatırım hataları;

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  • İşe para koymadan önce kendini eğitmemek; Yaygın bir hata, yalnızca birkaç yatırımcının piyasaya girmeden önce durum tespiti yapmasıdır. Bırakın başarılı olmak şöyle dursun, hisse senedi yatırımcısı olan zamanı, eğitimi, bağlılığı ve bağlılığı küçümsememelidir.
  • Bir gecede zengin olmayı bekliyor; Borsaya girerken, birçok hızlı kazanç ve yüksek kar hayali. Ancak gerçek şu ki, gerçekten mümkün olsa da, hisse senedi ticareti yoluyla servet inşa etmek zaman ve çaba gerektirir.

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  • Finansal olarak hazır olmadan önce yatırım yapmak; Hisse senedi ticaretinin en yüksek ve düşük seviyelerle geldiğini ve bazı dönemler için, örneğin ayı piyasaları sırasında para kaybediyor olabileceğinizi düşünün. Yatırım uzun vadeli bir oyundur, bu nedenle düşük seviyeleri tutmak için bazı acil durum fonları bırakın.
  • Temel temel faktörleri bilmemek; Bir başka yaygın hata, temel faktörleri ve piyasayı neyin yukarı ve aşağı ittiğini bilmemektir. Örneğin, bir birincil gösterge arz ve taleptir. Bir boğa piyasasında talep artarsa, arz düşer ve bu da fiyatları yükseltir. Tam tersi, ekonomik gerilemeler veya ayı piyasaları sırasında talep düşer, dolaşıma çok fazla arz koyar ve böylece fiyatları düşürür.

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  • Sabırsızlık; Yaygın bir hata, sabırsızlığa dayalı irrasyonel kararlar vermek ve erken satışa yol açmaktır. Yatırım uzun vadeli bir oyundur ve portföy büyümesine daha yavaş bir yaklaşım uzun vadede daha iyi getiri sağlayabilir, bu nedenle yatırımcılar genel piyasanın düştüğü veya bireysel hisse senetlerinin değerinin yukarı ve aşağı gittiği durumlarda sabırlı kalmalıdır.
  • Anlamadığınız sektörlerdeki şirketlere yatırım yapmak; Portföyünüzü çeşitlendirmenin bir yolu, çeşitli sektörlerdeki şirketlere yatırım yapmaktır. Yine de, anladığınız sektörlerde bunu yapmanın en iyisi olduğunu belirtmek gerekir. Belirli bir sektöre aşinaysanız, o işletmeye neyin rekabet avantajı sağladığını, ne zaman geliştiklerini ve neden büyümeye devam edeceklerini bilmek daha kolaydır.
  • İşlem ücretlerini unutmak; Acemi yatırımcılar, ticaretle birlikte gelen işlem maliyetleri ve vergiler hakkında sık sık düşünmezler. Yatırımlar arasında geçiş yapmak, çok sık alıp satmak, yüksek ticaret komisyonları nedeniyle kar katili olabilir - aracı kurumların pozisyonlarınızı satmak için aldığı ücretler.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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