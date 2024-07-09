Fed Başkanı’ndan önemli mesajlar: Tek sorun enflasyon değil…

Amerika’da şu sıralar oldukça yoğun bir gündem var. Bir yandan enflasyon-faiz ikilemi diğer yandan başkanlık seçimleri, ülkeyi karıştırmış durumda. Henüz tam olarak ne olacağı bilinmiyor.

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Fed Başkanı’ndan önemli mesajlar: Tek sorun enflasyon değil…

Eylül ayında faiz indirimi şansı Salı günü ABD'de biraz daha yüksekti. Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun ekonominin karşılaştığı tek risk olmadığını söyledi.

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Powell, bir Senato komitesi önünde Humphrey-Hawkins'in ifadesi için hazırladığı açıklamalarda, "Politika kısıtlamasını çok geç veya çok az azaltmak ekonomik faaliyeti ve istihdamı gereksiz yere zayıflatabilir" dedi.

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ENFLASYON İÇİN DAHA FAZLA KANIT

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, para politikası konusunda Kongre'ye yaptığı yarı yıllık konuşmanın bir parçası olarak Salı günü Senato Bankacılık Komitesi'ne konuştu. Bu konuşmadan önce politika yapıcılar enflasyonun %2 hedefine geri döndüğüne dair daha fazla kanıt talep etmişti.

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Bu nedenle, bir avuç Powell'ın konuşmasını dört gözle bekliyordu ve gevşemeye başlamak için ne gerektiğinin ipuçlarını yakından inceledi. Takip eden soru-cevap oturumunda Powell, en son verilerin işgücü piyasasında "önemli bir soğuma" gösterdiğini ve Fed'in aşağı yönlü risklerin "çok farkında" olduğunu söyleyerek bu düşünceleri ilerletti.

Şimdilik, ABD merkez bankası başkanının tümünün kendisi ve meslektaşlarının "politikayı azaltma veya gevşetme sürecine başlamadan önce enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru düştüğünden daha emin olmak istediklerini" söyledi. Powell'ın ifadesi Çarşamba günü Meclis Finansal Hizmetler Komitesi önünde devam edecek.

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