Bugün Türkiye’nin gündemi asgari ücret: Çok konuşulacak soruya verilen cevap…

Yüksek enflasyon ve maaşların erimesi nedeniyle milyonlar adeta geçim sıkıntısı yaşıyor. Maaşlar bir türlü, enflasyonun önüne geçemiyor. Enflasyon artış yaşarken, maaşlar düşük kalıyor.

Hükümet, enflasyon için elinden gelen çabayı gösterse de serbest piyasada fahiş fiyat artışları sürüyor. Bir türlü zamların ardı arkası kesilmiyor. Çalışan kesimlerin temsilcileri sabah yaptıkları açıklamalarla bir daha gündeme oturdu.

TÜİK Başkanından enflasyonla ilgili eleştirilere açıklama,'' Olay bir süre sonra teknik hesaplamalardan çıkıp algı yönetimine giriyor."

GAZETECİ: ALMAZLARSA NE OLACAK?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yaptığı bomba gibi açıklamalarla ortam adeta buz kesti. Atalay, “Ülkeyi yönetenler aklını başını alsın” açıklamasını yaptı. Gazeteci, “Almazlarsa ne olacak?” Sorusunu yöneltti. Ortam iyice gerildi. Türk-İş Başkanı şunları söyledi;

“Bizim arkadaşlarımız bu süreçle ilgili çalışıyorlar, bölgelerde ve ilçelerde beraber bir çalışma yapıyorlar onu da oturup konuşuruz. Bir önümüzü görelim, ona göre ne yapacağımıza karar veririz.”

Sendika başkanları ortak basın toplantısında konuştu, "10 bin TL'yle bir hafta geçinme şansımız yok. Tablo ortada"