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Feci ölüm! Genç kız 14. kattan aşağı çakıldı: Nişanlısı gözaltında!

Feci ölüm! Genç kız 14. kattan aşağı çakıldı: Kastamonu'da apartmanın 14'üncü katından düşerek öken kadının gözaltına alınana nişanlısı tutuklandı.

Feci ölüm! Genç kız 14. kattan aşağı çakıldı: Nişanlısı gözaltında!
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Feci ölüm! Genç kız 14. kattan aşağı çakıldı: Kastamonu'da apartmanın 14'üncü katından düşerek öken kadının gözaltına alınana nişanlısı tutuklandı.

Olay, 26 Şubat'ta Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.

Feci ölüm! Genç kız 14. kattan aşağı çakıldı: Nişanlısı gözaltında!

14. KATTAN DÜŞTÜ!

Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Eser Mumcuoğlu, sitede oturduğu apartmanın 14'üncü katından düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Gece geç saatlerde meydana gelen olayda Eser Mumcuoğlu ile aynı evde bulunan nişanlısı S.Ö., Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Feci ölüm! Genç kız 14. kattan aşağı çakıldı: Nişanlısı gözaltında!

NİŞANLISI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken S.Ö., Mumcuoğlu'nün ölümündeki şüphe sebebiyle tutuklandı.

Olay sırasında Eser Mumcuoğlu ile nişanlısı S.Ö.'nün birlikte alkol aldıkları öğrenildi. Eser Mumcuoğlu'nun Ankara'da bugün toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak:İhlas Haber Ajansı (İHA)

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