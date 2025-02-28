Hemen başvurun: Elektrik, doğalgaz ve su faturalarına 3.000 TL destek!

Hemen başvurun! 1 Haziran 2024 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni kampanya: Elektrik, doğalgaz ve su faturalarına 3.000 TL destek!
Türk Ekonomi Bankası (TEB), 1 Haziran 2024 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni kampanyasında, TEB kredi kartı sahiplerine elektrik, su ve doğalgaz faturalarına yönelik önemli bir destek sunuyor. Bu kampanya ile, yıllık toplam 3.000 TL'ye kadar fatura desteği sağlanacak. Özellikle bütçesini rahatlatmak isteyen vatandaşlar için sunulan bu fırsat, her ay %20'ye varan indirimlerle fatura ödemelerini kolaylaştıracak.
TEB'in sunduğu bu kampanya, elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı düşürmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Her ay %20'ye varan indirimlerle, yıllık toplamda 3.000 TL'ye kadar tasarruf yapabilirsiniz. Özellikle bütçesini zorlayan vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlayan bu kampanya, faturalarınızı ödemek konusunda daha rahat bir nefes almanızı sağlayacak. Bu fırsattan faydalanmak için daha fazla beklemeyin!
TEB'in 3.000 TL Fatura Desteği Kampanyası Nedir?Türk Ekonomi Bankası (TEB), kredi kartı sahiplerine sunduğu yeni kampanya ile elektrik, su ve doğalgaz gibi temel giderlerde büyük bir tasarruf imkanı sunuyor. Kampanya sayesinde, yıllık 3.000 TL'ye kadar indirim kazanmak mümkün. İşte kampanyanın sunduğu avantajlar:
Tek bir fatura için maksimum indirim: 50 TLAylık toplam indirim limiti: 250 TLYıllık toplam indirim fırsatı: 3.000 TL
Kampanyaya Kimler Katılabilir?Bu kampanyadan yalnızca TEB kredi kartı sahipleri faydalanabilir. Ticari kartlar ve sade kartlar da kampanyaya dahil edilmiştir. Kampanyadan yararlanabilmek için kredi kartınızla otomatik ödeme talimatı vermeniz yeterli olacak. Ancak, talimat verilen faturaların kampanya süresi boyunca iptal edilmemesi gerektiğini unutmayın.
Hangi Faturalar Kampanyaya Dahil?TEB'in sunduğu bu fatura desteği kampanyası, temel ihtiyaçlarınızı karşılayan faturalara yönelik geçerlidir. Kampanya kapsamında, aşağıdaki faturalar için indirim uygulanacaktır:
ElektrikDoğalgazSuDiğer abonelik faturalarıAyrıca, kendi adınıza kayıtlı olmayan faturalar da kampanyaya dahil olacaktır.
Faturalarınız her ay düzenli olarak ödenmesi durumunda, ödediğiniz faturalar üzerinden sağlanan indirim, takip eden ayın ilk haftasında kredi kartınıza yansıyacaktır. Böylece her ay yapacağınız ödeme sonrasında anında fayda sağlayabileceksiniz.
Kampanya Koşulları ve Önemli HatırlatmalarBu kampanyadan faydalanabilmek için öncelikle TEB kredi kartınızla otomatik ödeme talimatı vermeniz gerekmektedir. Kampanya süresi boyunca, otomatik ödeme talimatlarınızın iptal edilmemesi ve ödemelerin düzenli olarak yapılması gerektiğini unutmamalısınız. Ayrıca, kampanyaya dahil edilen faturalarınızda her ay belirli bir indirim tutarının uygulanacağını göz önünde bulundurmanız önemlidir.