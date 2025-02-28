Hemen başvurun: Elektrik, doğalgaz ve su faturalarına 3.000 TL destek!

TEB'in sunduğu bu kampanya, elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı düşürmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Her ay %20'ye varan indirimlerle, yıllık toplamda 3.000 TL'ye kadar tasarruf yapabilirsiniz. Özellikle bütçesini zorlayan vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlayan bu kampanya, faturalarınızı ödemek konusunda daha rahat bir nefes almanızı sağlayacak. Bu fırsattan faydalanmak için daha fazla beklemeyin!