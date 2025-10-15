  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Minguzzi davasında dikkat çeken gelişme: Sanık avukatı davadan çekildiğini açıkladı!

Minguzzi davasında dikkat çeken gelişme: Sanık avukatı davadan çekildiğini açıkladı!

Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görülen davada dikkat çeken gelişme: Sanık avukatı davadan çekildiğini açıkladı...

Minguzzi davasında dikkat çeken gelişme: Sanık avukatı davadan çekildiğini açıkladı!
Yayınlanma:

Minguzzi davasında dikkat çeken gelişme: Sanık avukatı davadan çekildiğini açıkladı!

Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Sanık A.Ö.'nün avukatı kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle davadan çekildi. Avukat dilekçesinde "Yanlış yorumlara yol açan olgular nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine müdafiliğinden çekiliyorum" ifadelerini kullandı.
Kadıköy'de 24 Ocak'ta alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görülen davada yeni gelişme yaşandı.

Minguzzi davasında dikkat çeken gelişme: Sanık avukatı davadan çekildiğini açıkladı!

ENGELLİ RAPORU İDDİASI İNFİAL YARATTI

Son duruşmada cinayette adı geçen sanıklara engelli raporu alındığı öne sürülmüştü. İddialar tepkiye neden olurken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) iddiaları yalanlamıştı.

Minguzzi davasında dikkat çeken gelişme: Sanık avukatı davadan çekildiğini açıkladı!

SANIK AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, son olarak duruşma sırasında tepkilere maruz kalan ve sanık A.Ö.'nün avukatı davadan çekildi.

"YANLIŞ YORUMLARA YOL AÇAN..."

Avukat çekilme dilekçesinde, "Yanlış yorumlara yol açan olgular nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine müdafiliğinden çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM'de "Öcalan" tartışması tansiyonu yükseltti: Türkeş'in kızı salonu terk etti!TBMM'de "Öcalan" tartışması tansiyonu yükseltti: Türkeş'in kızı salonu terk etti!

Telefon bağımlısı genç gündem oldu: 3 yıldır duş bile almadım, elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem...Telefon bağımlısı genç gündem oldu: 3 yıldır duş bile almadım, elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem...

Anayasa mahkemesinden altın dolar kararı! O maddeler iptal edildi 9 ay süre verildiAnayasa mahkemesinden altın dolar kararı! O maddeler iptal edildi 9 ay süre verildi

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çektiği kura anı gündem oldu: ''Adil olmaz'' dedi bir daha çekti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çektiği kura anı gündem oldu: ''Adil olmaz'' dedi bir daha çekti!
Çekmeköy'de hareketli dakikalar: İETT otobüsü kaldırıma çıkarak dehşet saçtı! Araçlara ve yayalara çarptı!
Çekmeköy'de hareketli dakikalar: İETT otobüsü kaldırıma çıkarak dehşet saçtı! Araçlara ve yayalara çarptı!
Fatih Ürek'ten kötü haber: Ünlü sanatçı apar topar yoğun bakıma kaldırıldı!
Fatih Ürek'ten kötü haber: Ünlü sanatçı apar topar yoğun bakıma kaldırıldı!
Adalet Bakanı Tunç'tan önemli açıklama: Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi
Adalet Bakanı Tunç'tan önemli açıklama: Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi
TBMM'de "Öcalan" tartışması tansiyonu yükseltti: Türkeş'in kızı salonu terk etti!
TBMM'de "Öcalan" tartışması tansiyonu yükseltti: Türkeş'in kızı salonu terk etti!
Gazze'ye can suyu olacağız: 15 Ekim 2025 Çarşamba güncel gazete manşetleri
Gazze'ye can suyu olacağız: 15 Ekim 2025 Çarşamba güncel gazete manşetleri
Şimdi Gazze'ye yardımın tam zamanı!
Şimdi Gazze'ye yardımın tam zamanı!