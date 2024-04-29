Fatih Terim, bunu hiç beklemiyordu! Telefonunu yere fırlattı! Şampiyonluk artık mucizelere kaldı

Büyük umutlarla Panathinaikos'un başına gelerek şampiyonluk mücadelesi verdiği Yunanistan Ligi'nde, geçen hafta AEK'ya kaybetmesinin ardından Aris'e de 1-0 yenilmesinin ardından şampiyonluğun mucizelere kalmasının ardından maç sonu saha kenarında telefonunu yere fırlatarak çılgına döndü.

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Fatih Terim, bunu hiç beklemiyordu! Telefonunu yere fırlattı! Şampiyonluk artık mucizelere kaldı

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Aris'e 1-0 yenildi.

FATİH TERİM ÇILGINA DÖNDÜ

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan play-off 8. hafta maçında Panathinaikos'a konuk olan Aris, 2. dakikada Alvaro Zamora'nın attığı golle galip geldi.

AEK mağlubiyetinden sonra Aris'e de kaybeden Panathinaikos, ligde şampiyonluk şansını zora soktu.

Günün diğer maçlarında PAOK, AEK'i 3-2, Olympiakos ise Lamia'yı 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından AEK, bitime iki hafta kala 75 puanla liderliğini sürdürdü. AEK'in ardından Panathinaikos 71, birer maçı eksik takımlardan PAOK 71 ve Olympiakos 70 puanla sıralandı. Aris ise 52 puanla 5. sırada yer aldı.

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Şampiyonluk yarışında son durum:

1-AEK 75
2-Panathinaikos 71
3-PAOK 71
4-Olympiakos 70 (-1)

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim kaybedilen Aris maçında öfkelenip telefonunu yere fırlattı

MAÇIN ARDINDAN TARAFTARLARDAN TEPKİ

Fatih Terim'in yayıncı kuruluşa açıklama yaptığı sırada stadyumda kalan bir grup taraftar deneyimli teknik adama ıslıklarla tepki gösterdi.

Olay sırasında stadyumda kalan taraftarlar röportaj için sahaya dönen Fatih Terim'i sahayı terk edene kadar ıslıkladı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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