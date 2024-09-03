Fatih Erbakan'dan istifa eden Kasım Gülpınar açıklaması: ''Halka rağmen istifadan hayır gelmez''

Yeniden Refah Partisinde istifaların ardı arkası kesilmezken en son olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın Partisi'nden istifa etmesi şok etkisi yaratmış, parti genel başkanı Fatih Erbakan'ın nasıl bir açıklama yapacağı çok merak ediliyordu.

Gülpınar, gazetecilere yapmış olduğu açıklamada yeni bir partiye geçmeden bağımsız başkanlık görevini sürdüreceğini söyledi.

FATİH ERBAKAN'DAN KASIM GÜRPINAR AÇIKLAMASI

Gülpınar'ın "Kararı Yeniden Refah Partisi ile istişare ederek aldık" sözlerine yanıt veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "Bir takım duyumlar geliyordu ama kesin bir bilgi yoktu.

"BİZ AÇIKLAMASINA ŞAŞIRDIK"

Biz açıklamasına şaşırdık. Herhangi bir istişare olmadı bizimle. Üzülerek söylüyorum bizimle bir istişare olmadı. İstişare kelimesi çok mantıklı değil. Bilgi olarak da söylüyorsa öyle bir şey de olmadı" dedi.

"HALKA RAĞMEN İSTİFADAN HAYIR GELMEZ"

Erbakan Gülpınar istifa duyurusunu yaptığı meclis toplantısındaki konuşmasına da değinerek, "Bugün belediye meclis üyeleriyle yaptığı toplantıda da kendisi bizzat söylüyor 'Ben anket yaptırdım halkın yüzde 79'u istifa etme diyor ama ben çalışamıyorum, baskılar oluyor, projelerim onaylanmıyor, taleplerim geri çevriliyor o nedenle istifa edeceğim diyor. Yüzde 79'a rağmen yapılan bir işten hayır geleceğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.