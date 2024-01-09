Fatih Camii’sindeki bıçaklı saldırının, yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Dün Fatih Camii’sinde akşam saatlerinde içeriye girerek slogan atan bir kişi kendisini uyaran Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı. O andaki görüntüler ortaya çıktı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Fatih Camii’sindeki bıçaklı saldırının, yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Fatih Camii’nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın iki kişiyi bıçakladığı görülüyor.

Dün saat 19.15 sıralarında Fatih Camii’nde meydana gelen olayda iddiaya göre Fatih Camii içerisine girerek slogan atan Ö.S. isimli şahıs, kendisini uyarmak için gelen Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı. Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Fatih Camii’ndeki bıçaklı saldırının, görüntüleri ortaya çıktı!

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

İmam ile bir vatandaşın yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cami içerisinde bir anda kargaşa çıktığı bu sırada bir kişinin imam ile bir vatandaşı bıçakladığı görülüyor.

Fatih Portakal müjdeyi duyurdu! En düşük emekli maaşında yeni gelişmeFatih Portakal müjdeyi duyurdu! En düşük emekli maaşında yeni gelişme

Emekli öğretmen 50 yıllık sevdası ile yurdun dört bir yanını geziyor!Emekli öğretmen 50 yıllık sevdası ile yurdun dört bir yanını geziyor!

Okula giderken kızını takip eden şahısı yakalayıp meydan dayağı attı! O şahıs bakın kendini nasıl savundu?Okula giderken kızını takip eden şahısı yakalayıp meydan dayağı attı! O şahıs bakın kendini nasıl savundu?

Uzmanlar bu bitkiye dikkat çekti! Kanser hastaları kesinlikle kullanmamalı!Uzmanlar bu bitkiye dikkat çekti! Kanser hastaları kesinlikle kullanmamalı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. kez dede oldu! Torununun ismini kulağına okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. kez dede oldu! Torununun ismini kulağına okudu
Özlenen kar geldi! Öğrencilerin kar sevinci kameralara yansıdı!
Özlenen kar geldi! Öğrencilerin kar sevinci kameralara yansıdı!
Fatih Portakal müjdeyi duyurdu! En düşük emekli maaşında yeni gelişme
Fatih Portakal müjdeyi duyurdu! En düşük emekli maaşında yeni gelişme
Beklenen kar artık İstanbul'da kapıya dayandı!
Beklenen kar artık İstanbul'da kapıya dayandı!
Son Haberler
Volkswagen’den devrim niteliğinde karar: Artık araçlarda yapay zeka yer alacak!
Volkswagen’den devrim niteliğinde karar: Artık araçlarda yapay zeka yer alacak!
HALK TV'de gazeteciler Komünist Başkan Maçoğlu'nu soru bombardımanına tuttu! "Tunceli garantiyken neden ..."
HALK TV'de gazeteciler Komünist Başkan Maçoğlu'nu soru bombardımanına tuttu! "Tunceli garantiyken neden ..."
Mercedes’in internet sitesini kopyalayıp, vatandaşların milyonlarını dolandırdılar!
Mercedes’in internet sitesini kopyalayıp, vatandaşların milyonlarını dolandırdılar!
Aman dikkat! Hastaneler dolup taştı: Doktor, o “riskli gruplar kendini korusun” dedi…
Aman dikkat! Hastaneler dolup taştı: Doktor, o “riskli gruplar kendini korusun” dedi…
Camii imamına bıçaklı saldırı! Önce slogan atıp, sonra saldırdı
Camii imamına bıçaklı saldırı! Önce slogan atıp, sonra saldırdı
Fatih Camii imamı ve müezzinine bıçaklı saldırıda bulunuldu, saldırgan yakalandı
Fatih Camii imamı ve müezzinine bıçaklı saldırıda bulunuldu, saldırgan yakalandı
Çok Okunanlar
Dilan Polat hakkında yeni gelişme: Herkes cezaevinde sanıyordu: 11 gündür hastanede tedavi görüyormuş
Dilan Polat hakkında yeni gelişme: Herkes cezaevinde sanıyordu: 11 gündür hastanede tedavi görüyormuş
Camii imamına bıçaklı saldırı! Önce slogan atıp, sonra saldırdı
Camii imamına bıçaklı saldırı! Önce slogan atıp, sonra saldırdı
Survivor adasına polis baskını! Olayın perde arkasını Acun Ilıcalı açıkladı
Survivor adasına polis baskını! Olayın perde arkasını Acun Ilıcalı açıkladı
Fatih Portakal müjdeyi duyurdu! En düşük emekli maaşında yeni gelişme
Fatih Portakal müjdeyi duyurdu! En düşük emekli maaşında yeni gelişme
MSB'nin keskin nişancı paylaşımı yoğun ilgi gördü!
MSB'nin keskin nişancı paylaşımı yoğun ilgi gördü!
90 Lira indi bindi ücretini beğenmeyen taksiciler İBB'yi taşladı
90 Lira indi bindi ücretini beğenmeyen taksiciler İBB'yi taşladı
Yorumlananlar
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
Utanmaz hırsızlar binanın önündeki mazgala gözünü dikti!
Utanmaz hırsızlar binanın önündeki mazgala gözünü dikti!
Memur-Sen Başkanı, Zamların Ardından Taleplerini İletti
Memur-Sen Başkanı, Zamların Ardından Taleplerini İletti