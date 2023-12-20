Facianın eşiğinden dönüldü! Ölümden kıl payı kurtuldu! "Az daha gidiyorduk"

Kağıthane'de park halindeki kamyonetten yolu göremeyen bir kişi, karşıya geçmek isterken süratle gelen otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

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Facianın eşiğinden dönüldü! Ölümden kıl payı kurtuldu! "Az daha gidiyorduk"

Kağıthane'de park halindeki kamyonetten yolu göremeyen bir kişi, karşıya geçmek isterken süratle gelen otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Olaya tanık olan bir motosiklet sürücüsü ise kıl payı kurtulan kişiye dikkatli olmasını söyledikten sonra ters şeritte ilerlemeye devam etti. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, caddenin karşısına geçmek için hızlı adımlarla yol kenarına geldi.

Yanına park halinde bulunan kamyonetten yolu göremeyen vatandaş, buna rağmen aniden yola çıkmak istedi. O esnada süratle gelen otobüs ile çarpışmaktan son anda gösterdiği refleksle kıl payı kurtulan kişi, olayın şokuyla birkaç saniye hareket edemedi.

Derin bir nefes çekerek olayın şokunu atlatan vatandaş, olaya tanık olan motosiklet sürücüsüne "Az daha gidiyorduk" dedi.

Motosikletli bir sürücü, ölümden dönen kişiye dikkatli olmasını söylemesinin ardından motosikletiyle ters şeride girerek ilerlemeye devam etti.

Facianın eşiğinden dönüldü! Ölümden kıl payı kurtuldu! "Az daha gidiyorduk"

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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