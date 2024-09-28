Asgari ücret neye göre belirlenecek? Uzmandan kritik asgari ücret tahmini
Yıl sonuna yaklaşırken, 2025 asgari ücreti gündemde. Ara zamların verilmemesi nedeniyle maaşlar enflasyona göre azaldı. Zam oranının neye göre belirleneceği ve beklentileri karşılayıp karşılamayacağı da merak konusu oldu. Hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinin bir araya geleceği kritik asgari ücret toplantısı bekleniyor. Enflasyon hedefi ve büyüme rakamları zam oranını belirledi.
2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücret, milyonlarca çalışanı etkileyecektir. Yılın sonuna doğru yaklaşırken, tüm dikkatler hükümet, işveren ve işçi tarafından bir araya getirilecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi.
Komisyon tarafından yürütülen asgari ücret belirleme çalışmalarında henüz bir takvim belirlenmedi. Bununla birlikte, yeni asgari ücretin nasıl belirleneceği ve ara zam yapılmadan yüksek bir zammın amaçlanıp amaçlanmadığı merak konusu.
Yeni yıl yaklaşırken, uzmanlar ekonomik veriler göz önüne alındığında yapılacak zam oranını tahmin etmeye devam ediyor.
Bakan Şimşek yıl sonu enflasyon rakamlarını açıkladı! Panik yok mesajı verdi
Finansal özgürlük nasıl elde edilir? İşte Mert Başaran'ın finans hamleleri
Hem TCMB'nin enflasyon hedefi hem de hükümetin ekonomik yol haritasında belirlediği hedefler başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin büyüme, ekonomideki canlanma ve enflasyon verileri, yapılacak zamlarla ilgili beklentileri değiştirdi.
2025 Asgari ücretine ilişkin en kritik tahmin
Asgari ücretle ilgili beklentilerini de Nilüfer Sezgin dile getirdi. Sezgin, ortalama enflasyon ve büyüme tahminleri göz önünde bulundurularak asgari ücrette zam oranını açıkladı.
Gelecek yıl ocak ayından itibaren asgari ücrette bir artış olacak. Burada belirtildiği gibi, beklenen enflasyon olacaktır. Bilindiği gibi, beklenen enflasyon Orta Vadeli Program'da yüzde 17'nin üzerinde gerçekleşti. Ancak Merkez Bankası, bu yıl sonu için daha düşük bir enflasyon hedefi hedefledi. Daha doğrusu, 2025'e kadar bir ara tahmin yaptık. Enflasyon raporu yeniden yayınlandığında OVP'de bir miktar artış yapabilirler. Orta Vadeli Program'a bir miktar yaklaştırabilirler.