Asgari ücret neye göre belirlenecek? Uzmandan kritik asgari ücret tahmini

2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücret, milyonlarca çalışanı etkileyecektir. Yılın sonuna doğru yaklaşırken, tüm dikkatler hükümet, işveren ve işçi tarafından bir araya getirilecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi.

Komisyon tarafından yürütülen asgari ücret belirleme çalışmalarında henüz bir takvim belirlenmedi. Bununla birlikte, yeni asgari ücretin nasıl belirleneceği ve ara zam yapılmadan yüksek bir zammın amaçlanıp amaçlanmadığı merak konusu.

Yeni yıl yaklaşırken, uzmanlar ekonomik veriler göz önüne alındığında yapılacak zam oranını tahmin etmeye devam ediyor.

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Hem TCMB'nin enflasyon hedefi hem de hükümetin ekonomik yol haritasında belirlediği hedefler başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin büyüme, ekonomideki canlanma ve enflasyon verileri, yapılacak zamlarla ilgili beklentileri değiştirdi.

2025 Asgari ücretine ilişkin en kritik tahmin

Asgari ücretle ilgili beklentilerini de Nilüfer Sezgin dile getirdi. Sezgin, ortalama enflasyon ve büyüme tahminleri göz önünde bulundurularak asgari ücrette zam oranını açıkladı.

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Gelecek yıl ocak ayından itibaren asgari ücrette bir artış olacak. Burada belirtildiği gibi, beklenen enflasyon olacaktır. Bilindiği gibi, beklenen enflasyon Orta Vadeli Program'da yüzde 17'nin üzerinde gerçekleşti. Ancak Merkez Bankası, bu yıl sonu için daha düşük bir enflasyon hedefi hedefledi. Daha doğrusu, 2025'e kadar bir ara tahmin yaptık. Enflasyon raporu yeniden yayınlandığında OVP'de bir miktar artış yapabilirler. Orta Vadeli Program'a bir miktar yaklaştırabilirler.