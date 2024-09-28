Yeni yılda vergi zamları kapıda! MTV, IMEI, pasaport, yurt dışı çıkış harcı zamlanacak

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 2025 yılına kadar yeniden değerleme oranının %45 civarında olacağını tahmin ediyor.



Bu oran, çok sayıda vergi ve harçta önemli zamlar anlamına geliyor. Yeniden değerleme oranı, Türkiye'deki enflasyon, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDO) ve yurtiçi maliyet artışlarıyla belirlenir.



2025 yılında uygulanması beklenen bu artış, IMEI kayıt ücretinden motorlu taşıt vergilerine, yurt dışı çıkış harçlarına, pasaport ve ehliyet harçlarına kadar çok çeşitli maliyetleri etkileyecektir.



IMEI KAYIT ÜCRETLERİ



Son yıllarda, yurt dışından gelen yolcuların cep telefonlarına uygulanan IMEI kayıt ücreti hızla artıyor.



2025 yılında ücret %45 artarak 31.692 TL'den 45.953 TL'ye yükselecek. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDO), IMEI kayıt ücretlerinin ne kadar arttığını hesaplamak için kullanılır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve IMEI kayıt ücretlerinde önemli bir artış bekleniyor. 1600 cc motor hacmine sahip araçlar için MTV 2024 yılında 5.851 TL iken 2025 yılında %45 artarak 8.484 TL olacak.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI

T24, 2024 yılında 500 TL olan yurt dışı çıkış harcını 2025 yılında %44 artarak 720 TL yapacak. Sık sık yurt dışına seyahat edenler, bu artış nedeniyle çok daha fazla para ödeyecekler.

PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARI

2025 yılına kadar B sınıfı ehliyet harcı da önemli ölçüde artacaktır. 2024 yılında 3.945,40 TL olan bu harç, yüzde kırk beş oranında artarak 5.720,80 TL'ye yükselecek. Bunun yanında, pasaport harçları 2025 yılında önemli ölçüde artacak.