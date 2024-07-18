İstanbul için kritik uyarı geldi! Sıcak havalar gidiyor, sarı alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son haritaya göre, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin tamamı parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

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İstanbul için kritik uyarı geldi! Sıcak havalar gidiyor, sarı alarm verildi

Bugün, Ankara da dahil olmak üzere 15 kent için sarı kodlu uyarılar gönderildi. Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan gibi illerde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Özellikle şiddetli sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır.

İstanbul için sıcaklık uyarısı: 33-36 derece

AKOM, İstanbul'da yeni hafta boyunca sıcaklıkların 33-36 derece arasında olacağını bildirdi. Özellikle öğle saatlerinde güneşin dik açısı nedeniyle dışarıda çok fazla kalmamak, bol miktarda sıvı içmek ve hafif, pamuklu kıyafetler giymek önemlidir.

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Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar bekleniyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgarlar esecek.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmanın sakıncalı olabileceği uyarısı yapılıyor.

Ankara, Bolu, Çankırı, Konya gibi şehirlerde de parçalı ve yer yer bulutlu hava bekleniyor. Kuzey bölgelerde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

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