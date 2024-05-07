Gebze Teknik Üniversitesi’nde 14-16 Mayıs tarihlerinde 11. Bilim ve Teknoloji Günleri etkinliği başlıyor

Gebze Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Topluluğu tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Bilim ve Teknoloji Günleri, 14-16 Mayıs tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek

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Gebze Teknik Üniversitesi’nde 14-16 Mayıs tarihlerinde 11. Bilim ve Teknoloji Günleri etkinliği başlıyor

. “11. Bilim ve Teknoloji Günleri 14-15-16 Mayıs’ta Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir,” diyen öğrenci topluluğu, etkinliğin 14 Mayıs Salı günü saat 10.00’da başlayacağını ve 16 Mayıs Perşembe günü sona ereceğini duyurdu.

Bu etkinlik, alanında öncü birçok firmanın katılımıyla üç gün boyunca sürecek. 20 şirket ve C-Level yöneticileriyle “Dijitalleşme” teması etrafında buluşmayı planlayan etkinliğe HAVELSAN ana sponsorluğunda Havelsan, C2TECH, BMC POWER, TUSAŞ, Koçtaş, NTT Data, TAB Gıda, Entes Elektronik, Doğuş Otomotiv, Ülker Pladis, AlbarakaTech, Defacto, Insider, Repkon Holding, Baydöner, Asaş Alüminyum, Zorlu Enerji, Logo Yazılım ve Anadolu Sigorta gibi önemli firmalar katılacak.

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Katılım belgeli etkinlik, tüm öğrencilere ücretsiz olup, dijitalleşmeye katkıda bulunmak isteyen öğrencilerin biletlerini https://bilimveteknolojigunleri.com/ adresinden alabilecekleri hatırlatılıyor. Ayrıca katılımcılar, etkinlik detaylarına ve çekilişlerle ilgili bilgilere de buradan ulaşabilirler.

Sponsorlar:

Ana Sponsor: Havelsan
Altın Sponsorlar: Beko, Repkon Holding, AlbarakaTech
Gümüş Sponsorlar: Entes Elektronik, Doğuş Otomotiv, C2TECH, NTT Data

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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