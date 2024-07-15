Aile destek ödemeleri bitti! Devlet hangi destekleri verecek, vatandaşlık maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında, dar gelirli ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen aile destek programı ödemeleri 850 TL ile 1250 TL arasında hesaplara yatırıldı. Bu ödemelerden sonra destek ödemesi sona erdiğinde yeni bir destek programı da incelemeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl Haziran ayında sona ereceği açıklanan aile destek programını bir yıl daha uzattığını açıkladı. Ancak aile destek paketi ödemeleri temmuz ayı itibariyle sona ermiş görünüyor.

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Aile destek paketi ödemelerinin sona ermesiyle birlikte, yeni aile ve sosyal yardım programlarının başlatılıp başlatılmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca, asgari ücretin 3/1'i kadar gelir elde eden ailelere yeni bir destek ödeme programının başlatılması planlanıyor. Bu, daha önce gündeme gelen vatandaşlık maaşı olarak biliniyor.