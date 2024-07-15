Aile destek ödemeleri bitti! Devlet hangi destekleri verecek, vatandaşlık maaşı ne kadar olacak?

Aile destek ödemesi sona erdi! Devletin işte yeni sağlayacağı destek program yakından takip ediliyor. Birçok insan vatandaşlık maaşı hakkında detayları da merak ediyor. Yazımızda bunu da görebilirsiniz.

YAYINLAMA
Google News
Aile destek ödemeleri bitti! Devlet hangi destekleri verecek, vatandaşlık maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında, dar gelirli ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen aile destek programı ödemeleri 850 TL ile 1250 TL arasında hesaplara yatırıldı. Bu ödemelerden sonra destek ödemesi sona erdiğinde yeni bir destek programı da incelemeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl Haziran ayında sona ereceği açıklanan aile destek programını bir yıl daha uzattığını açıkladı. Ancak aile destek paketi ödemeleri temmuz ayı itibariyle sona ermiş görünüyor.

Bakanlık personel alımı yapacak! 84 yeni personel alınacakBakanlık personel alımı yapacak! 84 yeni personel alınacak

DHMİ personel alımı yapacak! 4 farklı kadroda 90 personel alınacakDHMİ personel alımı yapacak! 4 farklı kadroda 90 personel alınacak

KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? Yanlışlar doğruları etkiler mi?KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? Yanlışlar doğruları etkiler mi?

Aile destek paketi ödemelerinin sona ermesiyle birlikte, yeni aile ve sosyal yardım programlarının başlatılıp başlatılmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca, asgari ücretin 3/1'i kadar gelir elde eden ailelere yeni bir destek ödeme programının başlatılması planlanıyor. Bu, daha önce gündeme gelen vatandaşlık maaşı olarak biliniyor.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İslam Memiş altını olanı uyardı: 16 Temmuz en kritik tarih olacak
İslam Memiş altını olanı uyardı: 16 Temmuz en kritik tarih olacak
Bankaların faiz oranları değişti! 500 bin TL’nin faiz oranı ne kadar oldu?
Bankaların faiz oranları değişti! 500 bin TL’nin faiz oranı ne kadar oldu?
Bugün zamlı maaşlar yatacak mı? 15 Temmuz 2024 memur maaşları yattı mı?
Bugün zamlı maaşlar yatacak mı? 15 Temmuz 2024 memur maaşları yattı mı?
Meteorolojiden sıcak ve şiddetli yağmur uyarısı: Bugün 15 Temmuz Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar
Meteorolojiden sıcak ve şiddetli yağmur uyarısı: Bugün 15 Temmuz Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar
Son Haberler
Kartal Belediyesi Ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor
Kartal Belediyesi Ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor
Güncel altın fiyatları ne kadar? 15 Temmuz gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları
Güncel altın fiyatları ne kadar? 15 Temmuz gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları
Bu millet boyun eğmez, Milletin zaferi: 15 Temmuz 2024 gazete manşetleri
Bu millet boyun eğmez, Milletin zaferi: 15 Temmuz 2024 gazete manşetleri
15 Temmuz'da hastane, sağlık ocakları ve eczaneler açık olacak mı?
15 Temmuz'da hastane, sağlık ocakları ve eczaneler açık olacak mı?
O banka şartları sağlayana 1000 lira hediye ediyor! Garanti BBVA bonus kampanyası
O banka şartları sağlayana 1000 lira hediye ediyor! Garanti BBVA bonus kampanyası
Borsada hangi hisseler kazandıracak? O hisseleri alanlar paraya para demeyecek
Borsada hangi hisseler kazandıracak? O hisseleri alanlar paraya para demeyecek
Çok Okunanlar
Bu millet boyun eğmez, Milletin zaferi: 15 Temmuz 2024 gazete manşetleri
Bu millet boyun eğmez, Milletin zaferi: 15 Temmuz 2024 gazete manşetleri
Güncel altın fiyatları ne kadar? 15 Temmuz gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları
Güncel altın fiyatları ne kadar? 15 Temmuz gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları
Meteorolojiden sıcak ve şiddetli yağmur uyarısı: Bugün 15 Temmuz Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar
Meteorolojiden sıcak ve şiddetli yağmur uyarısı: Bugün 15 Temmuz Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar
O banka şartları sağlayana 1000 lira hediye ediyor! Garanti BBVA bonus kampanyası
O banka şartları sağlayana 1000 lira hediye ediyor! Garanti BBVA bonus kampanyası
Emekli olacaklar dikkat edin! 2025’te emekli olanlar az mı maaş alacak
Emekli olacaklar dikkat edin! 2025’te emekli olanlar az mı maaş alacak
Türk Telekom kullananlara büyük fırsat! 1500 TL geri verilecek
Türk Telekom kullananlara büyük fırsat! 1500 TL geri verilecek
Yorumlananlar
UEFA, 2024-2025 Futbol sezonu öncesi kulüplerin güncel sıralama listesini yayınladı! Türk takımları kaçıncı sırada?
UEFA, 2024-2025 Futbol sezonu öncesi kulüplerin güncel sıralama listesini yayınladı! Türk takımları kaçıncı sırada?
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, rakam belli oldu! Tüm emeklilere seyyanen zam mı olacak
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, rakam belli oldu! Tüm emeklilere seyyanen zam mı olacak