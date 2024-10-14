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Eski kulüp başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırdığı davada, bakın ne ceza istendi!

Eski kulüp başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırdığı ve 4 sanığın yargılandığı davada, savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Eski kulüp başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırdığı davada, bakın ne ceza istendi!
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Eski kulüp başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırdığı ve 4 sanığın yargılandığı davada, savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Eski kulüp başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırdığı davada, bakın ne ceza istendi!

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin ve Osman Erkam Can katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Hakim, esas hakkındaki görüşünü açıklaması için duruşma savcısına söz verdi

Savcı, olay tarihinde MKE Ankaragücü Futbol Kulübü Başkanı olan sanık Koca'nın, diğer sanıklar Can, Şahin ve Çelikkaya ile birlikte sahaya girerek hakemlerin yanına gittiklerini, Koca'nın Meler'e önce "Seni öldüreceğim" diyerek tehditte bulunduğu ve ardından vurarak yere düşürdüğünü kaydetti.

Diğer sanıkların da yerdeki hakemin çeşitli yerlerine vurarak yaraladıklarını aktaran savcı, sanık Can'ın ise hakem Meler'e tekme atmaya çalıştığını ancak isabet ettiremediğini bildirdi.

Savcı, Meler'in yüzündeki yaralanmanın orta derecede kemik kırığına sebebiyet verdiği ve sanıkların üzerine atılı suçları işlediklerinin sabit olduğunu ifade etti.

Eski kulüp başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırdığı davada, bakın ne ceza istendi!

Savcı, Faruk Koca'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmasını talep etti.

Eski kulüp başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırdığı davada, bakın ne ceza istendi!

Savcı, sanıklar Kenan Çelikkaya ve Şahin Yunus Şahin'in, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılmaları istedi.

Eski kulüp başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırdığı davada, bakın ne ceza istendi!

Savcı, sanık Osman Erkam Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep etti.

Koca'ya seyirden men yasağı

Savcı, tüm sanıklar hakkında ayrıca Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı getirilmesini talep etti.

Duruşma 11 Kasım'a ertelendi

Sanık avukatları esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için avukatlara süre vererek, duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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