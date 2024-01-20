Esenyurt'ta bir garip olay! İşten çıkarılmayı hazmedemeyen işçi standı yıktı

Esenyurt'ta bir tekel markette yarı zamanlı çalışan genç, işyeri sahibi ile anlaşamayınca işten çıkarıldı. Durum sonrası marketin önüne gelen genç, cips standını alıp zarar vermek için devirerek kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Esenyurt'ta bir garip olay! İşten çıkarılmayı hazmedemeyen işçi standı yıktı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi üzerindeki bir tekel markette meydana geldi. İddiaya göre markette bir süredir yarı zamanlı çalışan Önder T. isimli genç, işyeri sahibi ile anlaşamayınca işten çıkarıldı.

Duruma sinirlenen genç, akşam saatlerinde marketin önüne geldi. İşyerinin önündeki cips standını merdivenlere doğru sürükleyen şahıs, standı devirdikten sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayla ilgili işyeri sahibinin ise karakola giderek şikayet edeceği belirtildi. Yaşanan o anlar çevredeki işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"İşine son verilince hazmedemedi"

Konu ile ilgili konuşan esnaf Kadir Akdağ, "O arkadaş daha önce burada yarı zamanlı çalışıyordu. Ben ve işyeri sahibi daha önce birkaç yanlış hareketini gördük. Biz kendisini uyardık. O da aldırış etmedi. Biz de işine son verdik. O bunu hazmedemedi. Gelip bu şekilde zarar vermeye başladı. Daha önce de işyeri sahibinin anne - babasına terbiyesizlik yaptı. Artık insanların sabrı kalmadı. Karakola gidip polise başvuracağız. Cips standını alıp merdivenlerden aşağı atıyor ve zarar vermeye çalışıyor" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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