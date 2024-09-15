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Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Esenyurt'ta, Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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Esenyurt'ta, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde karşılaşan, aralarından henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan iki akraba grup arasında kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine silahlarla karşılıklı ateş açıldı.

Silahlı kavgada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Kurşunların isabet ettiği park halindeki bir minibüste hasar meydana gelirken olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kaynak:AA

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