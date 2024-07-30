Erzurum'da dehşet kaza: Ambulans ile ticari aracın çarpıştığı kazada çok sayıda ölü ve yaralı var

Erzurum'da meydana gelen kazada, Ambulans ile ticari aracın çarpıştığı kazada 4 vatandaş hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

YAYINLAMA
Google News
Erzurum'da dehşet kaza: Ambulans ile ticari aracın çarpıştığı kazada çok sayıda ölü ve yaralı var

Erzurum'da meydana gelen kazada, Ambulans ile ticari aracın çarpıştığı kazada 4 vatandaş hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde sabah saatlerinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.Kaza, saat 06.00 sıralarında Oltu ilçesi Çamlıbel mahallesi yakınlarında meydana geldi. Saat 02.00’de Oltu’dan Erzurum’a hasta götürdükten sonra geri dönen Fatih Karadeniz (39) yönetimindeki ambulans ile Feyzullah İyisoy’un (75) kullandığı 16 Z 2975 plakalı hafif ticari araç Çamlıbel Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

Erzurum'da dehşet kaza: Ambulans ile ticari aracın çarpıştığı kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Kazada ambulans sürücüsü Fatih Karadeniz ile hemşire Asiye Kaya (39), hafif ticari aracın sürücüsü Feyzullah İyisoy ile Nacihan İyisoy (70) olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansta görevli ikinci hemşire Netice Altınok (39) ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma, trafik polisi ve sağlık ekibi ile itfaiye görevlisi sevk edildi.

Erzurum'da dehşet kaza: Ambulans ile ticari aracın çarpıştığı kazada çok sayıda ölü ve yaralı var

Ağır yaralı olduğu belirlenen hemşire Netice Altınok, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla Erzurum’a sevkedildi.Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araçta sıkışarak hayatını kaybeden Feyzullah İyisoy ile Nacihan İyisoy'un cenazeleri ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı duyup olay yerine gelen sağlık ekipleri büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Sahipsiz köpek düzenlemesi yasaya girdi: O belediye başkanları ceza alacak!Son dakika... Sahipsiz köpek düzenlemesi yasaya girdi: O belediye başkanları ceza alacak!

Akaryakıt fiyatları ne kadar? 30 Temmuz güncel Benzin, Motorin ( Mazot), LGP, Brent Petrol fiyatlarıAkaryakıt fiyatları ne kadar? 30 Temmuz güncel Benzin, Motorin ( Mazot), LGP, Brent Petrol fiyatları

Hem suçlu, hem yüzsüz! 30 Temmuz Salı tüm gazete manşetleri...Hem suçlu, hem yüzsüz! 30 Temmuz Salı tüm gazete manşetleri...

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hem suçlu, hem yüzsüz! 30 Temmuz Salı tüm gazete manşetleri...
Hem suçlu, hem yüzsüz! 30 Temmuz Salı tüm gazete manşetleri...
Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı! bu gün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı?
Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı! bu gün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı?
Sosyal uygulama tuzağı ile genç kızları ağlarına düşürdüler, mahrem görüntülerini çektiler
Sosyal uygulama tuzağı ile genç kızları ağlarına düşürdüler, mahrem görüntülerini çektiler
Aydın, sağlık camiasının yaslı günü
Aydın, sağlık camiasının yaslı günü
Son Haberler
30 Temmuz 2024 Salı anlık gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
30 Temmuz 2024 Salı anlık gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Erzurum'da dehşet kaza: Ambulans ile ticari aracın çarpıştığı kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Erzurum'da dehşet kaza: Ambulans ile ticari aracın çarpıştığı kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika... Sahipsiz köpek düzenlemesi yasaya girdi: O belediye başkanları ceza alacak!
Son dakika... Sahipsiz köpek düzenlemesi yasaya girdi: O belediye başkanları ceza alacak!
Akaryakıt fiyatları ne kadar? 30 Temmuz güncel Benzin, Motorin ( Mazot), LGP, Brent Petrol fiyatları
Akaryakıt fiyatları ne kadar? 30 Temmuz güncel Benzin, Motorin ( Mazot), LGP, Brent Petrol fiyatları
Renkli görüntülere sahne olan Arhavi Kültür Sanat Festivali 50. kez kapılarını araladı
Renkli görüntülere sahne olan Arhavi Kültür Sanat Festivali 50. kez kapılarını araladı
Bakan Işıkhan açıkladı: En çok borcu olan 5 belediye belli oldu
Bakan Işıkhan açıkladı: En çok borcu olan 5 belediye belli oldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı! bu gün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı?
Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı! bu gün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı?
30 Temmuz 2024 Salı anlık gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
30 Temmuz 2024 Salı anlık gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Hem suçlu, hem yüzsüz! 30 Temmuz Salı tüm gazete manşetleri...
Hem suçlu, hem yüzsüz! 30 Temmuz Salı tüm gazete manşetleri...
Akaryakıt fiyatları ne kadar? 30 Temmuz güncel Benzin, Motorin ( Mazot), LGP, Brent Petrol fiyatları
Akaryakıt fiyatları ne kadar? 30 Temmuz güncel Benzin, Motorin ( Mazot), LGP, Brent Petrol fiyatları
Evlerinin damında salça yapan anne ve kızı feci şekilde can verdi
Evlerinin damında salça yapan anne ve kızı feci şekilde can verdi
Birce Akalay'dan üzücü haber! Mezarlık dizisi az daha mezarı oluyordu!
Birce Akalay'dan üzücü haber! Mezarlık dizisi az daha mezarı oluyordu!
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu: Yapmayın bunu, milletimize oturup konuşalım
Ekrem İmamoğlu: Yapmayın bunu, milletimize oturup konuşalım
ÖTV yüzde otuzlara kadar düştü! Hangi araçlar şartları sağlıyor, otomobil fiyatları ne kadar düşer?
ÖTV yüzde otuzlara kadar düştü! Hangi araçlar şartları sağlıyor, otomobil fiyatları ne kadar düşer?