Köprü ve otoyollara dev zam! Osmangazi, Çanakkale, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli geçiş fiyatları

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından şirketlere tutturulamayan her araç için Osmangazi Köprüsü'nde 1.870, Çanakkale Köprüsü'nde 760, Avrasya Tüneli'nde 238 ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 204 TL ödenecek.



Köprü ve otoyollara dev zam



Deniz Yavuzyılmaz tarafından açıklanan bilgilere göre, Hazine'nin araç geçiş ücreti için ödediği farkın en yüksek projesi Osmangazi Köprüsü oldu. Köprü ile ilgili olarak Yavuzyılmaz, "Geçen araç ücreti 555 TL olarak kalacak ancak Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 1.870 TL'ye çıktı" dedi. Hazine'nin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark 1.315 TL'ye yükseldi.Hazine tarafından garanti edilen Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 760 TL olmasına rağmen, araç ücreti 585 TL kaldı. Hazine, köprüden geçen her araç için 175 TL fark ödedi.

Avrasya Tüneli'nde araç geçiş ücreti 156 TL olarak kaldı, ancak Hazine tarafından şirkete sağlanan araç geçiş ücreti 238 TL oldu.



Yavuz Sultan Selim Köprüsü fiyat tarifesi hakkında Deniz Yavuzyılmaz, "Geçen araç ücreti 70 TL olarak kalacak ancak Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 204 TL'ye çıktı" dedi. "Hazine'nin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark 134 TL'ye yükseldi" dedi.