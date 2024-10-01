Kredi kardı yapılandırması nasıl yapılıyor? Kredi kartı borcunu 60 ay yapılandırma

Düşük faiz politikası, yükselen enflasyona rağmen ekonomik krizi derinleştirdi ve vatandaşlar borçlarını ödemekte zorlanıyor. Gelirleri sadece zorunlu harcamaları karşılamaya yeten vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç kredileri ve kredi kartları kullanıyor. Ancak bu durum nedeniyle kredi kartı borçları hızla arttı.

Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından ortaya konan yeni bir düzenleme, kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına izin verecek.

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Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı borçlarının yapılandırılmasında uygulanacak faiz oranını yüzde 3.11 olarak belirledi. Bu orana %10 Kredi Kaynak Destekleme Fonu (KKDF) ve %10 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) eklendiğinde, toplam faiz oranı ayda %4.04 olacak.

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100 BİN TL BORCUN YAPILANDIRILMASI

Bu düzenleme nedeniyle, vatandaşlar ana paranın yaklaşık yüzde 167'si kadar faiz ödeyecekler. Mevcut ekonomik koşullar altında, bu oran vatandaşın borç yükünü hafifletmek yerine daha da artırıyor.

100 bin liralık bir borcu 60 ay vadeyle yapılandırmak isteyen bir kişi yüzde 167,4 maliyet oranı ile karşılaşacaktır.

Örneğin, 100 bin TL'lik bir borcun 60 ay vadeyle yapılandırılması durumunda, her ay 4.454 TL ödeme yapılacak. Borcun geri ödemesi toplam 267 bin 375 TL. Kart borcunu azaltmak isteyen kişi, 100 bin TL'lik borcunu kapatmak için 167 bin 375 TL faiz ödeyecek.