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Dolar yıl sonu ne kadar olacak? Ünlü banka tüm detayları açıklandı

Dünyaca ünlü banka Deutsche Bank, yıl sonu için dolar/TL için rakam verdi. Dev banka, TL'nin değer kaybına uğrayacağını tahmin etti.

Dolar yıl sonu ne kadar olacak? Ünlü banka tüm detayları açıklandı
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Almanya'nın finans devi Deutsche Bank, Türkiye'nin ekonomideki rolünün ne olacağını tartışırken dikkat çeken bir analiz yayınladı. Alman bankasının analizinde, Türkiye'deki büyümenin yüzde 3 seviyesine düşmesi beklenirken, yıl sonu dolar ve enflasyon beklentileri de yer aldı.

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Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, 2024'te iç talepteki ılımlı bir yavaşlama ile ekonomide bir soğuma bekleniyor. Türkiye’nin büyüme oranının son 5 yılın ortalaması olan yüzde 5’in altında kalacağı ve yüzde 3 olarak gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Analiz, Türk Lirası'nın yılın geri kalanında değer kaybedeceği ve dolar/TL'nin de 36 seviyesinde olacağı öngörülüyor.

Onayın analizine göre, banka son çeyreğin ortasına kadar politika faizinin yüzde elli seviyesinde sabit kalmasını bekliyor. Bununla birlikte, banka kasımda ilk faiz artırımını bekliyor.

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