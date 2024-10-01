Dolar yıl sonu ne kadar olacak? Ünlü banka tüm detayları açıklandı
Dünyaca ünlü banka Deutsche Bank, yıl sonu için dolar/TL için rakam verdi. Dev banka, TL'nin değer kaybına uğrayacağını tahmin etti.
Almanya'nın finans devi Deutsche Bank, Türkiye'nin ekonomideki rolünün ne olacağını tartışırken dikkat çeken bir analiz yayınladı. Alman bankasının analizinde, Türkiye'deki büyümenin yüzde 3 seviyesine düşmesi beklenirken, yıl sonu dolar ve enflasyon beklentileri de yer aldı.
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Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, 2024'te iç talepteki ılımlı bir yavaşlama ile ekonomide bir soğuma bekleniyor. Türkiye’nin büyüme oranının son 5 yılın ortalaması olan yüzde 5’in altında kalacağı ve yüzde 3 olarak gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.
Analiz, Türk Lirası'nın yılın geri kalanında değer kaybedeceği ve dolar/TL'nin de 36 seviyesinde olacağı öngörülüyor.
Onayın analizine göre, banka son çeyreğin ortasına kadar politika faizinin yüzde elli seviyesinde sabit kalmasını bekliyor. Bununla birlikte, banka kasımda ilk faiz artırımını bekliyor.