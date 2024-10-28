'Erken seçim olursa hangi partiye oy verirsin?' sorusuna yapılan anket cevap verdi: İşte o dikkat çeken sonuç!

Ankara'da erken seçim tartışmaları devam ederken 26 ilde yapılan son seçim çalışmalarında, 'Erken seçim olursa hangi partiye oy verirsin' sorusuna yapılan anket, cevap verdi...

Muhalefet cephesinin erken seçim ısrarı sürerken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma, 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra, AK Parti yüzde 32.5 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 31.7 ile ikinci sırada yer aldı. MHP'nin yüzde 9'luk kesimin desteğini aldığı araştırmada DEM Parti yüzde 8.6'da kaldı.

Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?

BU PAZAR BİR MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ OLSA HANGİ SİYASİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ? (KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE)

AK Parti:%22.0

CHP:%21.5

MHP:%6.1

DEM Parti:%5.8

İYİ Parti:%3.2

Zafer Partisi:%2.9

Yeniden Refah Partisi:%2.4

Yavuz Ağıralioğlu:%1.0

Türkiye İşçi Partisi:%0.9

Diğer:%2.0

Kararsızım/Oy Kullanmayacağım/Fikrim yok/Cevap yok:%32.2

İŞTE 26 İLDE YAPILAN ANKETİN SONUÇLARI

BU PAZAR BİR MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ OLSA HANGİ SİYASİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?(KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA)

AK Parti:%32.5

CHP:%31.7

MHP:%9.0

DEM Parti:%8.6

İYİ Parti:%4.7

Zafer Partisi:%4.3

Yeniden Refah Partisi:%3.5

Yavuz Ağıralioğlu:%1.5

Türkiye İşçi Partisi:%1.3

Diğer:%2.9

Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler ve Ekim ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

20-24 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak dahil 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kaynak: Haber7

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir’de karar çıktı

Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda Amed SK'yı 1-0 mağlup ederek moral depoladı!

Zafer Partili Mehmet Pamuk'a saldırı! Silahlı saldırıyı Ümit Özdağ duyurdu