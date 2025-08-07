Erkan Tan, verdi mehter marşını diploması sahte diyenlere verdi veriştirdi: Hukuk önünde herkesten hesap soracağım

Sahte diploma soruşturması kapsamında sosyal medya ve bazı çevrelerce sunucu ve gazeteci Erkan Tan, hedef gösterildiği 'sahte diploma' iddialarına ilişkin çok net bir açıklama yaptı.

ERKAN TAN'DAN SAHTE DİPLAMA AÇIKLAMASI

"Sahte diploma" iddialarına ilişkin olarak hedef gösterilen sunucu ve gazeteci Erkan Tan açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tan, konuya net bir açıklık getirdi.

İşte Erkan Tan'ın sahte diploma açıklaması:

Sevenlerim ve takipçilerim için zorunlu açıklama...

“400 akademisyenin usulsüz atanması” diye bilinen hukuki süreç hakkında yapılan yayınlarda, açık ve isteyerek görsellerimi ve ismimi kullanarak, benim de diplomayı aynı çeteden, bu şekilde yalan beyanı ve iftiraları çıkıyor ve bu korkunç bir yalandır. Bu çete ve suç ile hiçbir ilgim, aracım, tanışıklığım yoktur, olmaz, olamaz...

Hukuk önünde yalanı ortaya atan, yorum yapan, köpürten ve yayan herkesten hesap soracağım. Şahit oldum ki; Dün öğle saatlerinden bu yana yalanı yayanlar ve köpürtenler, CHP maskeli(gerçekten CHP'liler mi gösteriyor), kendi adamlarının sahte diplomasını gündemden kaçırmak isteyenlerdir. Bu arada gerçektir; 1983 yılında, ÖSS/ÖYS sınavlarını kazanıp, tercihlerim arasında ÖSYM ile yerleşilip(abidik, gubidik ile Uçağa geçiş yapmadan), 1987 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum…

Ayrıca; bu işe karışanlar kim olursa olsun hesap vermelidirler ve zaten yakalanmışlardır.