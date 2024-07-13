Erdoğan'dan çok net tavır! Bir çok belediye AK Partiye geçmek için sıraya girdi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde muhalefetin kazandığı bir çok belediye başkanlarının, seçimlerden sonra Ak Parti'ye geçmek için zemin yokladığı, bu talepleri Recep Tayyip Erdoğan'ın ne tepki vereceği merak ediliyordu.

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Erdoğan'dan çok net tavır! Bir çok belediye AK Partiye geçmek için sıraya girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim öncesi mitinglerde bu konu ile ilgili uyarılarda bulunmuş ve "Sadece partimizle, ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz. Ne diyor 'Ben seçimi kazanacağım, ondan sonra AK Parti'ye geçeceğim.' Bizim onlarla işimiz yok" sözleriyle kapıları kapatmıştı.

"BİZİM ONLARLA İŞİMİZ YOK"

Seçimin ardından bir marka olan AK Parti belediyeciliği ile süreci yönetmek isteyen belediye başkanlarının talepleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Şimdi zamanı değil" diyerek genel merkez yönetimine beklemeleri konusunda talimat verdiği öğrenildi.

"ŞİMDİ ZAMANI DEĞİL"

Parti kaynakları, seçimlerin akabinde partiye katılım için gelen taleplerin seçmen iradesini zedeleyeceğini, bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda hassas davrandığını vurguladı. Seçimlerde farklı partiden ya da bağımsız olarak aday olan ve seçim propagandasını, "Kazanırsam zaten yeniden AK Parti'ye geçeceğim" söylemi üzerine kuran başkanlar tarafından da yoğun katılım talebinin geldiği öğrenildi.

Buna karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu başkanların partiye katılımını uygun görmediğini, şimdilik bu başkanlara kapıları kapattığı öne sürüldü.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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