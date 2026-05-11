Son seçim anketinde dikkat çeken değişim: Ara fark giderek açılıyor!

14 Mayıs 2023 tercihinin baz alındığı soruda, AK Parti seçmeninin yüzde 93,1'i "kararında değişikliğe gitmeyeceğini" iletti.
CHP'de bu oran yüzde 91,5 iken, MHP'de yüzde 82,6, İYİ Parti'de yüzde 45,9, DEM Parti'de yüzde 91,3'tü.
Areda Survey ekibi, yüksek oy oranına sahip partilerdeki yüksek seçmen sadakati oranını şu ifadelerle özetledi:
"Partilerin 2023 milletvekili seçimlerindeki oy tabanlarını hangi ölçüde koruduklarına bakıldığında, en avantajlı partinin AK Parti olduğu görülür. Zira, AK Parti 2023’teki seçmen tabanının yüzde 93,1’ini korumaktadır. AK Parti’yi, seçmen tabanının yüzde 91’ini koruyan CHP ve DEM Parti takip etmektedir. MHP, 2023 seçimlerindeki oyunun yüzde 82,6’sını korurken, bu oran İYİ Parti’de yüzde 45,9 düzeyinde seyretmektedir. Bu da İYİ Parti’nin seçmen desteğinin yarıdan fazlasını kaybettiği anlamına gelmektedir."