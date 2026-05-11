  3. Son seçim anketinde dikkat çeken değişim: Ara fark giderek açılıyor!

Araştırma, eğitim ve danışmanlık şirketi Areda Survey, Nisan 2026 kamuoyu araştırma sonuçlarını yayımladı. Ortaya çıkan sonuç dikkat çekti, işte detaylar...
Aralık 2025'te 31,7'ye kadar gerileyen AK Parti istikrarlı bir şekilde oy oranını artırırken, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kayıp dikkat çekti.

Areda Survey tarafından yayımlanan Nisan 2026 anketine göre AK Parti yüzde 34,4 ile ilk sırada yer alırken, CHP’nin oy oranı yüzde 30,3 olarak ölçüldü.

Araştırmada AK Parti’nin Aralık 2025’ten bu yana oylarını istikrarlı şekilde artırdığı, CHP’de ise düşüş eğiliminin dikkat çektiği belirtildi.

Seçmen sadakatinde AK Parti yüzde 93,1 ile ilk sırada yer alırken, İYİ Parti’nin 2023 seçmeninin yarıdan fazlasını kaybettiği ifade edildi.

Anket çalışmasında, “Bu pazar milletvekilliği genel seçim olsa” AK Parti’ye oy vereceklerin oranı yüzde 34,4 olarak ölçüldü. Areda’ya göre olası seçimde CHP’ye oy vereceklerin oranı yüzde 30,3.

Ankete göre Nisan 2026 sonuçlarına göre son seçim anketi şöyle:

AK Parti: 34,4

CHP: 30,3

MHP: 9

DEM Parti: 9,2

İYİ Parti: 5,1

Yeniden Refah Partisi: 2,1

Zafer Partisi: 3,0

Anahtar Parti: 3,9

Diğer: 3,1

Areda, Sosyometre'nin Nisan sayısında Türkiye genelinden 2 bin 400 kişinin görüşlerine başvurulduğunu bildirdi.

Areda Survey ekibi anket sonuçlarını şu şekilde yorumladı:

"Araştırma bulgularına göre ortaya çıkan tablo, Türkiye siyasetinde iki ana eksenli rekabetin sürdüğünü göstermektedir. İktidar bloğu oy tabanını önemli ölçüde korurken, ana muhalefet de güçlü konumunu sürdürmektedir. Seçmen davranışında sert kopuşlardan ziyade kontrollü geçişler dikkat çekmektedir. Küçük parti seçmeninin yönelimi, bugün yapılacak bir seçim sonucunda belirleyici bir rol oynayacaktır. Genel görünüm, yarışın açık ancak bloklaşmanın güçlü olduğu bir tabloya işaret etmektedir. Seçmen davranışında keskin kırılmadan çok dengeli rekabet öne çıkmaktadır. Önümüzdeki süreçte kararsızlar ve küçük partiler seçimin yönünü belirleyebilir."

OY TABANINI KORUMADA AK PARTİ LİDER

Katılımcılara ek olarak "Bu pazar milletvekilliği genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

14 Mayıs 2023 tercihinin baz alındığı soruda, AK Parti seçmeninin yüzde 93,1'i "kararında değişikliğe gitmeyeceğini" iletti.

CHP'de bu oran yüzde 91,5 iken, MHP'de yüzde 82,6, İYİ Parti'de yüzde 45,9, DEM Parti'de yüzde 91,3'tü.

Areda Survey ekibi, yüksek oy oranına sahip partilerdeki yüksek seçmen sadakati oranını şu ifadelerle özetledi:

"Partilerin 2023 milletvekili seçimlerindeki oy tabanlarını hangi ölçüde koruduklarına bakıldığında, en avantajlı partinin AK Parti olduğu görülür. Zira, AK Parti 2023’teki seçmen tabanının yüzde 93,1’ini korumaktadır. AK Parti’yi, seçmen tabanının yüzde 91’ini koruyan CHP ve DEM Parti takip etmektedir. MHP, 2023 seçimlerindeki oyunun yüzde 82,6’sını korurken, bu oran İYİ Parti’de yüzde 45,9 düzeyinde seyretmektedir. Bu da İYİ Parti’nin seçmen desteğinin yarıdan fazlasını kaybettiği anlamına gelmektedir."

