CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddiaları üzerine operasyon başlatıldı. Ekipler belediyede arama yaparken, çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına yönelik operasyon yaptı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Operasyona çerçevesinde polisin belediyede arama yaptığı öğrenilirken, bir çok şüpheli hakkında ise gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

