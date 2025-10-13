Erdoğan uçağını indirtmedi: Gazze zirvesinde Netanyahu'yu istemedi, o varsa ben yokum! İşte önemli detaylar...

Mısır Cumhurbaşkanlığı’nın Şarm Eş Şeyh’teki zirveye Netanyahu’nun da katılacağı yönündeki açıklaması üstüne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın havada olan uçağını Mısır’a indirtmediği öğrenildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen haber üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağın Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçtiğini aktarıldı.

Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçağın daha sonra Netanyahu’nun zirveye katılmayacağının açıklanması üzerine havalimanına iniş yaptığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Netanyahu'nun katılacağı bir zirveye katılmayıp Türkiye’ye döneceğini muhataplarına bildirmesi üzerine Netanyahu'nun katılımının iptal edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili canlı yayında açıklama yapan Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, "Biz uçaktayken Trump İsrail'de Netanyahu ile görüştü ve Netanyahu ile görüşürken Sisi'yi arayıp "Netanyahu'yu davet et" dedi. Böylece de bir anda 'Netanyahıu Şarm el-Şeyh'e gidiyor' haberleri yayıldı. Uçakta o anlar soğuk bir duş etkisiydi açıkça onu da söyleyim... Kendi aramızda konuşurken de 'Şimdi ne olacak?' sorusunun peşine düştük. 'Bunca olup bitenden sonra soykırım suçlusu, böyle bir barış zirvesinde yer alırsa, buna Türkiye'nin ve diğer İslam ülkelerinin tepkisi ne olur?" diye tartışırken Irak'ın tepkisi geldi. Ve biz bunu konuşurken uçak iniş takımlarını açtı ve piste yaklaştı. Uçak piste teker koymak üzereyken Cumhurbaşkanlığı uçağı tekrar havalandı. Şarm el-Şeyh Havaalanı'na inmek üzereyken bir anda tekrar biz yükseldik ve Türkiye istikamatine doğru döndük. Sonra birden bir son dakika daha düştü ve bizim uçağımız geri döndü. Bunun resmi açıklaması yok bilgiye dayalı konuşmuyorum, hissiyatlarımı söylüyorum bunu da söylemem lazım. Netanyahu'nun katılacak olma ihtimaline karşı uçaktaki o soğuk hava kendini ılıman bir iklime bıraktı ve bizim uçağımız tekrar tekerlerini açtı ve Şarm el-Şeyh Havaalanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da direk havalimanında fuar alanına geçti... Bunu özellikle anlatıyorum Ülke TV izleyicilerine çünkü bu yaşadığımız hadise için "tevafuk, tesadüf, belki pistte başka bir uçak olabilir, sırada başka bir uçak olabilir" denebilir ama bu bence günün en önemli gelişmesiydi. Netanyahu'nun gelişine karşı Türkiye'nin göstermiş olduğu duruş da sayılabilir benim açımdan. Sadece hissiyatımı söylüyorum. Uçakta anbean bunu yaşamış bir arkaşınız olarak anlatmak istiyorum Ülke TV izleyicilerine" ifadelerini kullandı.

