Dünya tarihi anları yaşıyor! Tel Aviv'den açıklama geldi: "Netanyahu da Mısır'a gidecek!"

Son dakika haberi...Dünya tarihi anları yaşıyor! Tel Aviv'den açıklama geldi: Netanyahu'nun da Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek olan "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere hareket edebileceğini duyurulmuştu. Kahire yönetimi zirveye Netanyahu'nun da katılacağını doğruladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın da dinlediği bir telefon görüşmesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi ile telefonda görüştü.

GÖRÜŞMEYE TRUMP ARACILIK ETTİ!

Kanal12 isimli haber ajansının bildirdiğine göre, Başbakan Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın da dinlediği bir telefon görüşmesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Haberde, Trump'ın Knesset'te aracılık ettiği görüşmede Netanyahu'nun, Mısır liderinin bugün Şarm El-Şeyh'te düzenlenecek Trump'ın Gazze barış planı konulu uluslararası zirveye katılma davetini kabul ettiği belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed eş-Şenavi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacağını bildirdi.

Şenavi, yaptığı yazılı açıklamada, "Abbas ile Netanyahu, Gazze'deki saldırıların durdurulmasına ilişkin anlaşmayı pekiştirmek ve buna bağlı kalma taahhüdünü vurgulamak amacıyla Barış Zirvesi'ne katılacak." ifadesine yer verdi.

Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılması bekleniyor.

DÜNYA LİDERLERİ MISIR'DA!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas da Katar ve Endonezya liderleriyle birlikte zirveye katılacak 30 dünya lideri arasında yer alacak.

Netanyahu, savaş sonrası Gazze'de Filistin Yönetimi'nin rolünü desteklemeyi reddederken, Trump bu olasılığı dışlamadı.

Kanal 12, kaynağını belirtmeden, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun yarın İsrail'e olası bir ziyaret için hazırlıkların sürdüğünü de bildirdi.

