Netanyahu'dan son dakika karar: Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak

Netanyahu'dan son dakika karar: İsrail'den yapılan açıklamada Netanyahu'nun Mısır'da yapılacak zirveye katılmayacağı ifade edildi.

Yayınlanma:

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Gazze zirvesine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da davet etmişti. İsrail'den yapılan açıklamada Netanyahu'nun Mısır'da yapılacak zirveye katılmayacağı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik zirve için Mısır'a gitti. Gazze'nin yeniden inşası ve ateşkes aşamalarının ele alınacağı zirveye saatler kala Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den sürpriz bir davet geldi.

SİSİ'DEN NETANYAHU'YA DAVET

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Sisi tarafından Mısır'daki zirveye davet edildiği belirtildi. Mısır'dan yapılan açıklamada "Netanyahu zirveye katılacak" denilirken İsrail'den davete sürpriz bir yanıt geldi.

NETANYAHU ZİRVEYE KATILMAYACAK

İsrail'den yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Mısır'daki zirveye katılmayacağı ifade edildi.

ZİRVEDE YER ALACAK LİDERLER

Zirve öğleden sonra kentteki konferans merkezinde "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" ismiyle düzenlenecek. Mısır resmi haber ajansı MENA, Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde katılacak isimleri şöyle açıkladı: "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides."Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlaması bekleniyor.

20'DEN FAZLA LİDER MASADA OLACAK

Zirveye ayrıca, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

