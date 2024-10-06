Erdal Kaya kimdir, nerelidir, ne mezunudur, uzmanlık alanı nedir? Erdal Kaya'nın kariyeri

Katıldığı televizyon programlarındaGüvenlik ve istihbarat alanlarında çok dikkat çekici analiz ve yorumlarda bulunan bir dönem ABD'de polislik yapan Erdal Kya, izleyiciler tarafından Erdal Kaya kimdir, nerelidir, ne mezunudur, uzmanlık alanı nedir? araştırma başladı İşte Erdal Kaya'nın kariyeri ve biyografisi.

ERDAL KAYA KİMDİR? KARİYERİ VE BİYOGRAFİSİ

ABD'de 10 yıl süreyle polislik yapan olan Erdal Kaya 1984 doğumludur, aslen Adanadıdır.

Adanalı ve polis babasının görevi nedeniyle çocukluğunu farklı illerde geçiren Kaya, 20 yaşında ABD'ye göç etti.

Polisliğe ilk defa 2007 yılında başvurdu. Üç başvurusu reddedildikten sonra 2011'de hedefine ulaştı.

10 yıllık meslek hayatının önemli bir bölümünü şehir, eyalet polisi olarak son iki yılını ise FBI'da görevli olarak sürdürdü.

Şu an ise ABD'de de özel sektörde danışmanlık yaparak ve taktik silah atış eğitmenliği vererek hayatına devam ediyor.

"Amerikalı Aynasız" adlı bir YouTube kanalı bulunan Kaya, burada deneyimlerini paylaşıyor.

KAYNAK: HABER MERKEZİ