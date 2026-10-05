Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı!

Eylül ayı enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Eylül ayında enflasyon yüzde 1,84 artarak yıllık 29,73 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29, 73 artış gösterdi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 27,38 arttı, aylık yüzde 2,07 arttı.

TÜFE'deki değişim 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,49 artış olarak gerçekleşti.Yİ-ÜFE 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,07 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,38 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,38 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,81 artış gösterdi.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK YÜZDE 27,62 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,62 artış, ulaştırmada %35,10 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,73, ulaştırmada 5,96 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 4,84 yüzde puan oldu.

Enflasyon rakamları açıklandı!

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