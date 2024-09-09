En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı gelecek mi? 2025 emekli zammı

Türkiye'de 6 aylık enflasyon verileri açıklandıkça emekli maaşları hakkında farklı beklentiler gelmeye başladı. En düşük emekli maaşı, Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ne kadar olacak?

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı gelecek mi? 2025 emekli zammı

Türkiye'deki emekli vatandaşları, artan enflasyon ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Temmuz ayında emeklilere verine yapılan ara zam günden güne artırken, 2025 yılında emekli maaşlarına yapılacak zam oranına odaklanılıyor.

2025 Ocak ayı zam oranı, Temmuz ve Ağustos aylarındaki enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netleşmeye başladı.

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Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "Ağustos ayı enflasyonuyla birlikte iki aylık enflasyon farkı yüzde 5.78 olarak belirlendi" dedi. Ek olarak, emeklimiz artık iki aylık zam farkı olan yüzde 5.78 cebinde kalacaklar. Emekli zammını belirlemek için dört ay daha var. 4 ay boyunca yaklaşık 2%'lik bir enflasyon farkı olursa yaklaşık 15%'lik bir enflasyon farkı doğacaktır.ifadelerini kullandı.

REFAH PAYI GELİYOR MU?

Bayram, "Geçtiğimiz dönemde emeklilere enflasyon farkı kadar bir artış yapıldı" dedi. Bu dönemde de enflasyon farkı kadar bir artış bekleniyor. Ek bir refah payı olacağına inanmıyorum. Şu anda hak edilen zam oranı %5,78 iken, yıl sonuna kadar bu oran %15 civarında olacaktır.dedi

Bayram, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltildiğini belirtti. Yüzde kırk dört Enflasyon farkı %73 oldu ve %25 arttı. En düşük emekli maaşı çok az arttı. En düşük emekli aylığına yüzde 15 oranında zam yapılırsa bu miktar 14 bin 345 TL olur. Yüzde 20 oranında zam yapılırsa en düşük emekli maaşı 15 bin TL olur.”

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