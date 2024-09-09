A101 ucuz motor satacak! A101'de satılan motor ve özellikleri

A101’e ucuza motosiklet geliyor. Saatte 105 km hıza ulaşabilen motosikletin fiyatı ve özelliklerini sizler için derledik.

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A101 ucuz motor satacak! A101'de satılan motor ve özellikleri

A101 ucuz motor satacak. Bu güçlü motosikletin yalnızca 9,3 kW'lık motor gücü, saatte 105 km hıza ulaşmasına izin veriyor ve teknolojik donanımıyla dikkat çekiyor. Bununla birlikte, 10,8 litrelik yakıt deposuyla uzun mesafelerde bile rahat bir sürüş sunar.

APEC APX7, Euro 5+ egzoz emisyonu ile çevre dostu bir sürüş deneyimi vaat ederken, dahili arıza teşhis sistemi ile güvenliğiniz her zaman ön plandadır.

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Aracın süspansiyon sistemi, son teknolojik geometriye sahiptir. 220 mm disk frenin arkasında ve 240 mm hidrolik frenin önünde kullanılması güvenliği artırmıştır.

LED farlar, stop lambası ve aerodinamik ön cam, motosiklete modern bir görünüm katıyor.

APEC APX7, akıllı anahtar teknolojisi sayesinde anahtarsız çalıştırma ve uzaktan kumanda imkanı sunan yağ soğutmalı 200 cc'lik bir motora sahiptir. Sürekli değişken otomatik şanzıman sistemi, aynı zamanda güçlü performansı da birleştirir.

A101 MOTOSİKLET FİYATI NE KADAR?

12 Eylül'de A101 raflarında olacak. Ancak aracı yola çıkarabilmeniz için öncelikle trafik sigortanızı yaptırmanız ve A101'e bildirmeniz gerekiyor. Yepyeni motosikletinizle daha sonra yola çıkabilirsiniz.

Aracın fiyatı ise yaklaşık 100 bin TL. Ayrıca kredi kartıyla taksit yapabilirsiniz.

Taksitle satın almak isterseniz fiyatı yaklaşık 118 bin TL'ye çıkıyor. Motosikletle ilgili hayallerinizi gerçekleştirmek için bu fırsatı kaçırmayın!

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