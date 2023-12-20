Emre Belözoğlu'dan hakem Halil Umut Meler’e yanıt! 'Provoke edecek hiçbir tavır içinde bulunmadım'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırı gerçekleştirilmişti.

Olayın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu, bir basın yayın organında yayımlanan "Emre Saldırttı" başlıklı habere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saha içinde karışıklıkların yaşandığı esnada soyunma odasında olduğunu aktaran Belözoğlu, "Kendi odamdaydım. Hocalarım yardımcılarımı ilettikten sonra sahaya çıktım. Halil hoca ve ekibinin yanına giderek üzgün olduğumu ifade ettim. Daha sonrasında koridorda tekrar karşılaştık ve kendilerine sarılıp çok üzgün olduğumu, takımım adına üzgün olduğumu söyledim. 3-4 kere özür diledim ama biraz önce söylediğim yere geliyoruz. Maçtan sonra da maçın içinde de söyledik pek karşılığı olmadı herhalde yaptığımız özrün.

Kendisi de bugün yapmış olduğu ifadede açıkçası kendisini ele vermiş oldu. Hem hoca olduğum süreçte hem de sporcu olduğum süreçte kendisinin bahsettiği olaydan sonra 14 tane maçıma birinci hakemlik görevi olarak atanmış. Hiç böyle bir olayımız olmadı. Hiçbir şeyimiz yaşanmadı. Biz hayır olan şeyleri genelde hatırlamaya çalışıyoruz. Bize kin olarak gelecek olayları hatırlamaya, unutmaya gayret eden bir yapıda bir insanım. Hayatım boyunca aksiyon içinde ani kararlar alarak ne yazık ki Türk futbolunda kötü çocuk oldum. Ben hayatım boyunca plan yaparak hiçbir maça çıkmadım. Bu planın içinde de olacak birisi değilim. Beni seven sevmeyen herkes de bilir ki ben kendi işimi kendim hallederim. Kimseyi de kullanmam. Başkanımız da kimsenin talimatıyla iş yapacak bir şahıs değildir" ifadelerine yer verdi.

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"Eşimden, 3 tane çocuğumdan ayrı bir şekilde Ankaragücü'nün başarısı için mücadele ediyorum"

Gelinen noktada, Halil Umut Meler adına, Türk futbol adına bir spor adamı olarak üzgün olduğunu aktaran Emre Belözoğlu, "Ben bu mesleği çok seviyorum. Futbolu çok seviyorum. Bu işte çok emeğim var. Ben Ankara'da eşimden, 3 tane çocuğumdan ayrı bir şekilde Ankaragücü'nün başarısı için mücadele ediyorum ve benim için futboldan çok daha değerli olan bir şey var aile. Kendisi de yapmış olduğu röportajda bunu ifade etmiş. Ailesinden de kendisinden de özür dilemediğine dair ama yakında görüntüler de çıkar. Kendisinden özür dilediğime dair de görüntüler çıkar. Hiç kimsenin ailesinden de daha değerli değildir futbol. Kendisinin de ailesiyle beraber çok sağlıklı, huzurlu bir yaşantısı olmasını temenni ediyorum. Bu iyi deliklerimi de kendisine ileteyim ama sözün başında söylediğim gibi bence haklı olanın acelesi yok. Bence kendisi çok acele etti. Yakın arkadaşlarıyla da ulaşmaya çalıştım. Maçtan sonra da telefonla da aradım. Müsait olmadığını ilettiler bana. Bu algının gerçeğin önüne geçme hali yeterince yorucu olmaya başladı" dedi.

"Bu maç dahil olmak üzere kendisini provoke edecek hiçbir tavır içinde bulunmadım"

Halil Umut Meler'e ailesiyle sevdikleriyle uzun, sağlıklı bir ömür dileyen Belözoğlu, "Meler, provokasyondan bahsetmiş bizle alakalı tekrar onu da getireyim. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Bir ara kendi maçlarını izlerse, geçmişe dönük, provokatif tarafın bizim olmadığımızı net şekilde görebilir. Ben bu maç dahil olmak üzere kendisini provoke edecek hiçbir tavır içinde bulunmadım.

Sahanın içinde her futbolcunun her teknik adamın yapmış olduğu davranışı bu işin provokasyonuymuş gibi göstermeye çalışmak, gerçekten uzaklaşmaktan öte bir şey değildir. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm, çok ama çok kırgınım. Kendisinin yaşamış olduğu duyguyu anlamaya çalışarak, ona yardım etmeye çalışan birisi olarak ben de kırgınım ama bu alınganlıkları bu sayfayı bugün bitirmek istiyorum. Sadece ve sadece futbola motive olmak, yarınki maça oyuncularımı hazırlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Orada maçın değerlendirmesini kendisiyle yapıyoruz"

Maç sonu Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut'un yanına giderek tebrik ettiğini aktaran Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir şey yapmak isteyen direkt yan kulübedeki meslektaşına gitmez. Ben kendisine tebrik etmek amaçlı, geçmiş olsun demek amaçlı geldim ve orada biz hakemle alakalı kendi içimizde bir değerlendirme yapıyoruz. Benim orada hakeme gitme isteğimi ne meslektaşım ne de başka birisi durdurmadı. Öyle bir şey yaşanmadı. Bunu yaşanmış gibi göstermeye çalışmak da sadece bir algı. Orada bir tane fotoğraf üzerinden, bir tane görüntü üzerinden değerlendirirken bunlar daha önce Türk futbolunda sanki hiç olmamış, herhangi bir hakeme karşı el kol hareketleri olmamış ya da sahanın içinde, futbol içinde bunlar yokmuş gibi davranarak, olayın azmettiricisi gibi gösterilmeye çalışmaya cümle bulamıyorum.

İlhan Hoca da dahil olmak üzere benim hocaya gitme isteğimi durduran hiç kimse yok. Orada maçın değerlendirmesini kendisiyle yapıyoruz. Bence çok acele edilmiş bir açıklama. Çok alelacele yapılmış, haklı olduğuna inanıyorsa yapmaması gereken bir röportajdı bu ama ne yazık ki gerçeklerin de bir gün ortaya çıkma huyu vardır, o da ortaya çıkar. Bizim hatamız varsa hiçbir zaman özür dilemekten geri durmadık ki ben kulübüm adına kendisinden özür dilememe rağmen şu an yapılmaya çalışılan algının gerçek olmadığını göstermek adına bu basın açıklamasını yapıyoruz. Orada da beni hiç kimse durdurmadı, durdurmaya da ihtiyacım yok. Bunu geçmişte hata yapmış birisi olarak samimiyetle söylüyorum.

Ne ben kimsenin durdurabileceği birisiyim. O konumda önce hakeme giderim. Önce meslektaşıma gitmem. Bu konuşulanları da komik bulmuyorum açıkçası. Türkiye'de çok bilinen bir gazetenin baş sayfasında bunların konuşulmasını komik bulmuyorum, konuşulması gerekenin bu olmadığını düşünüyorum"

"Annem benim yüzümden çok sıkıntı çekti"

Futbol konusunda çekincesinin olmadığını belirten Belözoğlu, "Herkes anında sosyal medyada postlar paylaşıyor sporcusu, teknik adamı, yöneticisi ne kadar da güzel birleştirici üslupla. Keşke hep böyle olsa. Kötü çocuk biz oluyoruz. Problem yok, benim çekineceğim hiçbir şey hayatımda olmadı. Hele mevzu futbol olursa çekineceğim hiçbir şey olmadı. Tabii ki eşlerimiz, ailelerimiz görüyorlar, üzülüyorlar. Annem benim yüzümden çok sıkıntı çekti ve babam aynı şekilde. Şimdi eşimiz var, çocuklarımız var, sorumluluklarımız var. Başkanımızın yaptığı hatayı değil, kendisini şahsına tanıdığıma binaen onu korumaya çalışmak başka bir şey değil. Yoksa burada bir hata vardır, kırmızı çizgi vardır. Fakat gerçekleri konuşmaktan ne zaman vazgeçip başka yerlere yöneldiğimizde orada benim endişelerim de ortadan kalkıyor. Çünkü gerçekten gerçekler konuşulmuyor" açıklamasını yaptı.