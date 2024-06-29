Emlak uzmanı uyardı: Sınırlama kalkınca kaos tekrar başlayabilir…

1 Temmuz itibarıyla konut sektöründe taşlar yerinden oynayacak. Uzun süredir devam eden yüzde 25 kira artırma sınırı, hafta başında son bulacak. Yasanın herhangi uzama konusu konuşulmadı.

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Yeni dönem ile beraber kira artışlarının artıcağı konuşuluyor. Enflasyona bağlı olarak konut sektöründe zamlar yüzde 65’i bulabilir. Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanı Hasan Ceran, 1 Temmuz’da kalkacak olan yasak hakkında yazılı açıklama yaptı.

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HUKUKİ SÜREÇ YAŞANABİLİR

Konut Uzmanı Ceran, kiracı ve ev sahibi arasında anlaşmazlığın hukuki sürece taşınacağını söyledi. Hasan Ceran,

“Uyuşmazlıklar artarken hukuki süreçler devreye girecek. Burada da hem ev sahiplerinin hem de kiracıların hukuki haklarını bilmesi büyük önem taşıyor.”

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5 YILLIK KİRACI DURUMU

“Yeni düzenleme ile 5 yılını doldurmayan kiracılar için yaşanan anlaşmazlıklarda kira tespit davası değil, kira uyarlama davası yoluna gidebilir. Sözleşme yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen olağanüstü bir durum yaşanması halinde uyarlama davasına gidilebiliyor.

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Enflasyon, salgın hastalık, döviz kuru, deprem gibi durumlar buna dahildir. Bununla birlikte, kira kontratının 5 yılı doldurması halinde, yapılan artışı az bulan mülk sahibi ya da artışı yüksek bulan kiracı da kira tespit davası açabilir.”

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