Emekliye yılbaşı hediyesi! 4A, 4B, 4C ve EYT emeklilerine 15 bin liralık talih kuşu…

Ülkenin dört bir yanını yeni yıl coşkularla karşılandı. Şehirlerin önemli merkezlerinde vatandaş 2024 yılının gelişini doyasıya kutladı. Yeni yılla birçok konuda merak ediliyor. En çok emeklileri ilgilendiren konular öne çıkıyor.

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Emekliye yılbaşı hediyesi! 4A, 4B, 4C ve EYT emeklilerine 15 bin liralık talih kuşu…

2023 yılının son günlerinde asgari ücret zammı belli oldu 1 Ocak 2024 yılından itibaren asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Zammın ardından emeklilerin beklentisi daha çok arttı. Birçok banka ise, emekliye yılbaşı hediyesi veriyor.

Ocak ayı itibarıyla gündem yine yoğun başlayacak. Bu hafta için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu açıklayacak. Verilerin netlik kazanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın maaşlarında da iyileşmeye gidilecek.

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YILBAŞI İLE PROMOSYONLAR ARTACAK

3 Ocak Çarşamba gününden itibaren emekli maaşlarının nasıl olacağı şekillenecek. Bununla beraber bankaların promosyon miktarı da belli olacak. 4A, 4B, 4C ve EYT emeklilerine talih kuşu konuyor. 2024 yılı itibarıyla promosyon ücretleri güncelleniyor.

Milyonlarca emekli yeni yıldan umutlu. 17 milyon emekli heyecanlı şekilde bekliyor. Bankalar bu bekleyişi piyango gibi duyurdu. Yeni yıl ile beraber emekli promosyonu 15 bin liraya kadar çıkacak. Yenil yılda banka promosyonlarının 12 bin lira ile 20 bin lira arasında olacağı tahmin ediliyor.

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EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrette yapılan zammın ardından milyonlarca emekli, yeni artış için gözünü hükümete dikti. Ocak ayının ilk haftasında gelecek olan enflasyon verileri zammı büyük ölçüde etkileyecek.

Kulislerde emekli için konuşulan zam oranı ise yüzde 50 civarında. Emekli, geçtiğimiz yıl zamların gölgesinde kalmıştı. 2024 yılında emekli için yüzde 35 ile yüzde 50 arasında zam bekleniyor. Emeklilere öngörülen yüzde 50’lik zam yapılması halinde promosyon bedelinin 15 bin liraya ulaşacağı konuşuluyor.

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