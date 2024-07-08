Erdoğan destek paketi için onay verdi! SSK-Bağkur emeklisine destek verilecek

Erdoğan imzaladı destekler başladı! İşte SSK Bağkur emeklisine sağlanacak destekler belli oldu. Dar gelirli emekliye yeni dönemde çok sayıda farklı destek verilecek.

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Erdoğan destek paketi için onay verdi! SSK-Bağkur emeklisine destek verilecek

Türkiye'de SSK emekliler için bir adres sağladı. Ayrıca, projenin adresine bakıldığında devletin emeklilere sağlayacağı desteklerin bir listesi bulunmaktadır. Erdoğan ayrıca emeklilere yardımcı olacak programları onaylayarak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dakika emekliler için yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Aileleriyle birlikte ülkemiz ve milletimiz için çalışarak, Türkiye için katma değer üreterek ömürlerinin en güzel yıllarını harcayan emeklilerimizi baş tacımız olarak görüyoruz.

Önceliğimiz, emeklilerimizin hak ettiği değeri görmeleri ve hayatlarının bu özel dönemlerini daha huzurlu, daha sağlıklı ve güvende geçirebilmeleridir.

2024 yılında, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere emeklilerimizin yaşamlarını iyileştirmek için çok sayıda yeni proje başlatacağız.

“Türkiye Yüzyılı Emektarları” projesi, devletimizin ve milletimizin emeklilerimize olan şükran borcunun bir göstergesidir.

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2024 yılını Emekliler Yılı olarak kutlarken, emeklilerimizin sağlık, ulaşım ve kültürel etkinlikler gibi sosyal haklarını genişletecek adımlar atıyoruz.

SSK-Bağkur emeklisine destek verilecek

– Emeklilerimize kamu sosyal tesislerinde yüzde on beş indirim

31 Aralık 2024 tarihine kadar, gelir ve aylık ödemesi yaptığımız emeklilerimiz ve hak sahipleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerin ücret tarifelerinden %15 oranında indirim alabilirler.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile B1 veya D1 yetki belgesi sahipleri tarafından düzenlenen yolcu biletlerinde emeklilerimize özel olarak mevcut ücret tarifesi üzerinden %20 indirim uygulanmaktadır.

– Üniversitelerimiz, Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği yaparak emeklilerimizin yararlanabileceği 3. yaş üniversiteleri sunmaktadır.

2024 Emekliler Yılı için SGK/TROY ile işbirliği yaparak emeklilerimize özel indirimler, ayrıcalıklar, fırsatlar ve kampanyalar sağlayacaktır. 12 Haziran 2024'te SGK ve TROY arasında işbirliği protokolü imzalandı. TROY, imzalanan protokolle birlikte emeklilere özel indirimler, fırsatlar, promosyonlar ve kampanya fırsatları sağlayacaktır.

– 31.12.2024 tarihine kadar İşbir Yatak'tan emeklilere destek için %20 net indirim uygulanacaktır.

– Emeklilere TTNET'de %10 indirim

Mevcut müşteriler ve yeni müşteriler, taahhüt yenileme koşulu ile 15 ay boyunca geçerli olmak üzere Türk Telekom hizmetlerinden %10 indirim alabilirler.

Kampanyalar, bayi, ofis, inbound çağrı merkezi ve internet aracılığıyla başvurulabilir.

– Emeklilerimiz, sendikaların sosyal tesislerinde üyelerine sağlanan oranlardan farklı bir indirime sahiptir.

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