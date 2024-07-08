Faizsiz evlilik kredisi verilecek! 150 bin TL kredi için hemen başvuru yapın

Başvuruları Mayıs ayında onaylanan çiftler, 150 bin TL'lik faizsiz kredi ödemelerini beklemeye başladı. Bu süreçte, özellikle yaz düğünü yapacak çiftlerin yakından takip ettiği ödeme tarihi netleşti ve Temmuz ayında yapılacak.

Faizsiz Evlilik Kredisi

Aile ve Gençlik Fonu, evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere finansal yardım sağlamak için faizsiz evlilik kredisi kurdu. Genç çiftler, başvuruların onaylanmasının ardından Temmuz ayında ödeme alacak ve bu da onlara maddi olarak destek sağlayacaktır.

Kredi Şartları

Özellikle deprem bölgelerinden gelen genç çiftler kredi paketinden en çok yararlanacak. Başvuru sürecinde belirtilen koşulları karşılayan çiftler, iki yıl boyunca geri ödemesiz bir dönemden sonra düşük faiz oranlarıyla uzun vadeli kredi kullanabilir.

İleride tüm gençler bu kredi paketini kullanabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan bu programın amacı, genç çiftlerin evlilik öncesinde maddi zorluklarını hafifletmekti.