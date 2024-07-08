Faizsiz evlilik kredisi verilecek! 150 bin TL kredi için hemen başvuru yapın

Yaz düğünü planlayan çiftler için iyi haber! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek genç çiftlere 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinin Temmuz ayında ödeme yapılacağını açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Faizsiz evlilik kredisi verilecek! 150 bin TL kredi için hemen başvuru yapın

Başvuruları Mayıs ayında onaylanan çiftler, 150 bin TL'lik faizsiz kredi ödemelerini beklemeye başladı. Bu süreçte, özellikle yaz düğünü yapacak çiftlerin yakından takip ettiği ödeme tarihi netleşti ve Temmuz ayında yapılacak.

Faizsiz Evlilik Kredisi

Aile ve Gençlik Fonu, evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere finansal yardım sağlamak için faizsiz evlilik kredisi kurdu. Genç çiftler, başvuruların onaylanmasının ardından Temmuz ayında ödeme alacak ve bu da onlara maddi olarak destek sağlayacaktır.

Kredi Şartları

Özellikle deprem bölgelerinden gelen genç çiftler kredi paketinden en çok yararlanacak. Başvuru sürecinde belirtilen koşulları karşılayan çiftler, iki yıl boyunca geri ödemesiz bir dönemden sonra düşük faiz oranlarıyla uzun vadeli kredi kullanabilir.

İleride tüm gençler bu kredi paketini kullanabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan bu programın amacı, genç çiftlerin evlilik öncesinde maddi zorluklarını hafifletmekti.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Akaryakıta zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıta zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları
Gelecek hafta çok kritik veriler geliyor: Fed ve enflasyon açıklaması…
Gelecek hafta çok kritik veriler geliyor: Fed ve enflasyon açıklaması…
Emekli için Temmuz’da yeni dönem başlıyor! Ek ödeme artışı ve zam ne kadar olacak?
Emekli için Temmuz’da yeni dönem başlıyor! Ek ödeme artışı ve zam ne kadar olacak?
2024 en düşük memur maaşları
2024 en düşük memur maaşları
Son Haberler
Faizsiz evlilik kredisi verilecek! 150 bin TL kredi için hemen başvuru yapın
Faizsiz evlilik kredisi verilecek! 150 bin TL kredi için hemen başvuru yapın
C ve E sınıfı ehliyeti olanlara müjde! Çok sayıda personeller alınacak
C ve E sınıfı ehliyeti olanlara müjde! Çok sayıda personeller alınacak
Google’ın yapay zekası iklim hedeflerini tehlikeye mi atıyor?
Google’ın yapay zekası iklim hedeflerini tehlikeye mi atıyor?
Metin Akpınar'ın çocuk sayısı durmadan artıyor! Mahkeme kararıyla yeniden baba oldu
Metin Akpınar'ın çocuk sayısı durmadan artıyor! Mahkeme kararıyla yeniden baba oldu
Altın alacaklara kötü haber! Bugün altın ne kadar, 0.25, 0.50, 1gram ve çeyrek altın ne kadar? 7 Temmuz Pazar güncel altın fiyatları
Altın alacaklara kötü haber! Bugün altın ne kadar, 0.25, 0.50, 1gram ve çeyrek altın ne kadar? 7 Temmuz Pazar güncel altın fiyatları
Uzman ekonomist açıkladı: Rakam vererek dikkat edilmesi gerekeni söyledi…
Uzman ekonomist açıkladı: Rakam vererek dikkat edilmesi gerekeni söyledi…
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıta zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları
Teşekkürler Türkiyem, Helal olsun çocuklar: 7 Temmuz 2024 Pazar tüm gazete manşetleri
Teşekkürler Türkiyem, Helal olsun çocuklar: 7 Temmuz 2024 Pazar tüm gazete manşetleri
Metin Akpınar'ın çocuk sayısı durmadan artıyor! Mahkeme kararıyla yeniden baba oldu
Metin Akpınar'ın çocuk sayısı durmadan artıyor! Mahkeme kararıyla yeniden baba oldu
A Milli takımın elenmesini Avrupa basını manşetlerine böyle taşıdı! 'Türkiye başı dik bir şekilde veda etti'
A Milli takımın elenmesini Avrupa basını manşetlerine böyle taşıdı! 'Türkiye başı dik bir şekilde veda etti'
O ödemeyi bekleyene müjde! Bakanlık duyurdu, destek ödemesi bekleyenler hesabınızı kontrol edin
O ödemeyi bekleyene müjde! Bakanlık duyurdu, destek ödemesi bekleyenler hesabınızı kontrol edin
Bakan Şimşek imzaladı! Sözleşmeli personel, memur ve memur emeklileri zammı, kıdem tazminatı tavanını ve maaş farklarını imzaladı
Bakan Şimşek imzaladı! Sözleşmeli personel, memur ve memur emeklileri zammı, kıdem tazminatı tavanını ve maaş farklarını imzaladı
Yorumlananlar
Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!
Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!