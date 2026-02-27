  1. Anasayfa
Haftanın son iş günü altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları 27 Şubat 2026 Cuma günü, haftanın son işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 27 Şubat 2026 Cuma günü, haftanın son işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Küresel piyasalardaki ONS altın hareketliliği ve iç piyasadaki dolar kuru etkisiyle şekillenen canlı altın verileri, bugün de hareketli bir seyir izliyor. “Gram altın ne kadar oldu?” ve “Çeyrek altın kaç TL?” soruları arama motorunda sıkça araştırılan konu başlıkları arasına girdi. Yatırımını altına yönlendirenler veya düğün hazırlığı yapanlar için Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram altın, çeyrek altın, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarını anlık olarak takip etmek büyük önem taşıyor. Peki, bugün altın ne kadar oldu, yükseliş sürecek mi? İşte 27 Şubat 2026 Cuma güncel altın alış – satış fiyatları!

Haftanın son işlem günü olan 27 Şubat 2026 canlı altın fiyatları dikkatle takip ediliyor. Güvenli liman olarak adlandırılan altın hala en çok tercih edilen yatırım araçlarından birisi oluyor. Şubat ayının sonlarına doğru gelinirken altın piyasaları, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz kararları kıskacında yön bulmaya çalışıyor. Özellikle "güvenli liman" arayışındaki küçük yatırımcılar için kritik bir eşik olan ons altın fiyatındaki değişimler, yerel piyasadaki makas aralığını da doğrudan etkiliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları 27 Şubat 2026!

ALTIN FİYATLARI 27 ŞUBAT 2026

Gram altın fiyatı

Alış: 7.327,21

Satış: 7.328,07

ÇEYREK ALTIN FİYATI 27 ŞUBAT 2026

Alış: 12.075,00

Satış: 12.223,00

ONS ALTIN FİYATI 27 ŞUBAT 2026

Alış 5.186,53 Dolar

Satış: 5.187,17 Dolar

CUMHURİYET ALTINI 27 ŞUBAT 2026

Alış: 48.153,00 TL

Satış: 48.632,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 27 ŞUBAT 2026

Alış: 7,373 TL

Satış: 7,491 TL

