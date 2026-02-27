Haftanın son iş günü altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları 27 Şubat 2026 Cuma günü, haftanın son işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Küresel piyasalardaki ONS altın hareketliliği ve iç piyasadaki dolar kuru etkisiyle şekillenen canlı altın verileri, bugün de hareketli bir seyir izliyor. “Gram altın ne kadar oldu?” ve “Çeyrek altın kaç TL?” soruları arama motorunda sıkça araştırılan konu başlıkları arasına girdi. Yatırımını altına yönlendirenler veya düğün hazırlığı yapanlar için Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram altın, çeyrek altın, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarını anlık olarak takip etmek büyük önem taşıyor. Peki, bugün altın ne kadar oldu, yükseliş sürecek mi? İşte 27 Şubat 2026 Cuma güncel altın alış – satış fiyatları!