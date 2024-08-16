Emekli şimdi bayram edecek! Kamu bankası emekliye 7 desteği duyurdu

Bankaların emekli promosyonlarının, Temmuz zammı sonrası emekli maaşlarına yapılan zamların ardından artıp artmayacağı konusundaki tartışmalar devam ederken, promosyonlara ek olarak kampanyalar da bankanın tercih edilebilirliğini artırabilir. Bununla birlikte, bankalar her ay yeni kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Özellikle açlık sınırının atında kalan emekli, fırsatların peşinden koşuyor. Emekliler için de Ziraat Bankası çok sayıda fırsat sunuyor. Emekli paketi, emekliye yönelik çok sayıda kampanyayı bir araya getiriyor.

Ziraat Bankası Emeklilik Kampanyası

Emekli maaşı alacak ilk müşteriler için Ziraat Bankası, birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor. Banka, emekli maaşını kendilerinden alacak olanlara özel olarak yeni bir sunduğunu belirtti. Bu pakette birçok avantaj birleştirildi.

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• Vadeli Mevduat Hesabında Özel Faiz Oranları: Ziraat'ten maaş alan emeklilere yüksek faiz oranları uygulanacak.

• Ücretsiz HGS Etiketi: İlk maaşını bankadan alan emekliye ömür boyu ücretsiz bir HGS etiketi verilecektir.

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• İndirimli Kiralık Kasa Hizmeti: Emekliye özel olarak, normal fiyatlardan yüzde yirmi beş indirimle kiralık kasa hizmeti verilecektir.

• Ücretsiz dijital işlemler: Bu emeklilere havale, EFT ve FAST işlemleri ücretsiz olarak sunulacak.

• Bankkart 360 İle Ek Gelir: Emekliler, Bankkart 360 özelliğini kullanarak tüm bankacılık işlemlerinde geri ödeme yapabilecekler.

• Emekli Maaşına Promosyon: Ziraat'ten emekli maaşı alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi verilecektir.

• Ziraat'in Emekliye Özel Kredi Paketleri: Banka, emekliye özel olarak faizleri belirlenmiş kredi kampanyaları sunacağını bildirdi. Bu sayede ev, araba veya kredi ihtiyaçlarınız kolayca karşılanabilir.