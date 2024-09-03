Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? 2024 emekli Ocak zam tahminleri

Temmuz ayında hayal kırıklığına uğrayan emekliler artık ocak ayında yeni bir zam dönemine hazırlanıyor. TÜİK tarafından açıklanan temmuz ve ağustos enflasyon rakamları açıklanırken, yılın sonuna yönelik tahminler de gelmeye başladı.



2024 Ocak zammı ne kadar olacak?



Birçok kurum ve kuruluş, Ocak ayının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyona göre emeklilerin ne kadar zam alacağını merak ederken, Türkiye'nin sene sonu enflasyonuna dair tahminler yapmaya başladı. Bu tahminlere dayanarak, uzmanlar emeklilerin ocak zammını şimdiden belirledi.

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Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre emekli zammını şimdiden hesaplamaya başlamış olan uzmanlar, özellikle Merkez Bankası'nın sene sonu enflasyon tahminlerinden yola çıkıyor. Merkez Bankası, bu tahminlerden ilki olan ortalama enflasyon beklentisini %38'e koyan bu rakama göre, emeklinin sene sonunda alacağı zam %10,64 oranında kalıyor. Ayrıca uzmanlar, Merkez Bankası tarafından verilen en yüksek enflasyon beklentisi olan yüzde 42 ile ilgili bir hesaplama yapıyor. Bu hesaplama, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında yüzde 13,84 oranında zam alacaklarını gösteriyor.