E-devlette yeni bir hizmet var! "Kolay Adres Sorgulama"

Bankacılıkla ilgili yeni bir hizmet e-Devlet hizmetlerine dahil edildi. E-Devlet'te, banka hesapları için tanımlanan kolay adreslerin tek bir ekranda sorgulanabileceği Kolay Adres Sorgulama (KOLAS) hizmeti başladı.

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E-devlette yeni bir hizmet var! "Kolay Adres Sorgulama"

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geliştirilen FAST Sistemi katman servislerinden olan Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS), ödemelerin telefon, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgilerle daha kolay başlatılmasını sağlayan e-Devlet Kapısı aracılığıyla yeni bir hizmet sunduğunu açıkladı.

Kolay Sorgulama hizmeti, vatandaşların çeşitli bankalarda ve elektronik para kuruluşlarında (EPK) bulunan adres bilgilerini tek bir ekranda kolayca sorgulamalarını sağlar.

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Bu, hesap numarasını (IBAN) hatırlamak zorunda kalmadan para göndermek veya ödeme yapmak isteyen kişilerle paylaşılabilecek pratik bir bilgi olarak öne çıkıyor. Hesabın bulunduğu kurum kanallarında tanımlanabilir.

Vergi, TC, telefon numarası, e-posta adresi, yabancı kimlik numarası veya pasaport numarası gibi bilgiler hesaplara eklenebilir ve para transferlerinde kullanılabilir.

Yeni hizmet, vatandaşların farklı bankalarda tanımlanmış basit adres bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden hızlıca sorgulamalarına olanak tanır. Çeşitli banka EPK uygulamalarında kaydedilen tüm basit adres bilgilerini tek bir ekrandan sorgulayarak kontrol edebilirsiniz.

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