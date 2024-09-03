Evlilik kredisi nasıl alınır? Evlilik kredisi başvurusunda yeni dönem başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ülkenin doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta şartları sağlayan çiftlerin başvurularını almaya başladığını açıkladı.

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Evlilik kredisi nasıl alınır? Evlilik kredisi başvurusunda yeni dönem başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin aile kurmalarını desteklediklerini söyledi.

Deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da projenin pilot uygulamasını başlattıklarını belirten Göktaş, evlenecek gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin çok ilgi gördüğünü söyledi.

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Aile ve Gençlik Fonu için başvuruların 15 Şubat'tan itibaren internet üzerinden alınmaya başlandığını anımsatan Göktaş, "Bugüne kadar 12 bin 132 çift başvurdu ve şartları yerine getiren 3 bin 963 çift krediden yararlandı."dedi.

Karabük, Bartın ve Zonguldak Şehirleri Dahil Edildi

Aile ve Gençlik Fonu için yeni bir döneme geçtiklerini ve projenin pilot uygulamasının ikinci bölümünü başlattıklarını belirten Göktaş, "TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı Aile ve Gençlik Fonu'na dahil ettik." Bu üç ilden şartları karşılayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık.dedi.

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