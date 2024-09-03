İndirimli bilet fırsatı! Pegasus yüzde 40 indirimli bilet satıyor

17 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri arasında Pegasus, 3-4 Eylül 2024 tarihinde alınan biletlerde indirim yaptı.

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İndirimli bilet fırsatı! Pegasus yüzde 40 indirimli bilet satıyor

Pegasus, yeni kampanyasının duyurusunu yaptı. 3 ila 4 Eylül 2024 tarihleri arasında alınan yurt içi biletler, vergiler dahil olmak üzere yüzde kırk oranında indirimli olarak satılmaktadır.

Kampanyada satılan biletlerle 17 Eylül'den 23 Ekim 2024'e kadar seyahat edilecektir.

Koltuk Seçimi İçin 100 Lira Ek Ödeme

Pegasus, bilet fiyatlarında yüzde kırk indirimle birlikte yolculara koltuk seçimi için 100 lira ek ödeme yapacak. Yeni düzenleme, Salı, Çarşamba ve Perşembe seferlerini kampanyaya dahil etti.

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